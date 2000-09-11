Раздел: Украина
Москалькова описала состояние здоровья Сенцова
Российский омбудсмен хочет вместе с украинской коллегой посетить Кирилла Вышинского и Владимира Балуха.
Состояние здоровья заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова удовлетворительное. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Омбудсмен заявила, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в округе и с руководством региона.
"Я получаю каждый день информацию от уполномоченного по правам человека на Ямале и руководства ФСИН, он [Сенцов] чувствует себя удовлетворительно", - сказала Москалькова.
Она также отметила, что надеется вместе с Людмилой Денисовой посетить Балуха и Вышинского.
"Я надеюсь, что, может быть, у нас получится взаимное мониторинговое посещение: я - Кирилла Вышинского, а [омбудсмен Украины Людмила] Денисова - Балуха", - сказала Москалькова.
Она отметила, что ее беспокоит состояние здоровья Вышинского.
"Я бы хотела, чтобы вы не забывали спросить о Кирилле Вышинском, который был увезен на скорой помощи прямо из суда в следственный изолятор. И, несмотря на это, ему продлено содержание под стражей до ноября. Мы очень переживаем по поводу его состояние здоровья ", - подчеркнула российский омбудсмен.
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Напомним, неделей ранее адвокат сообщал, что Сенцову трудно вставать с постели.
Состояние здоровья заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова удовлетворительное. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Омбудсмен заявила, что находится на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в округе и с руководством региона.
"Я получаю каждый день информацию от уполномоченного по правам человека на Ямале и руководства ФСИН, он [Сенцов] чувствует себя удовлетворительно", - сказала Москалькова.
Она также отметила, что надеется вместе с Людмилой Денисовой посетить Балуха и Вышинского.
"Я надеюсь, что, может быть, у нас получится взаимное мониторинговое посещение: я - Кирилла Вышинского, а [омбудсмен Украины Людмила] Денисова - Балуха", - сказала Москалькова.
Она отметила, что ее беспокоит состояние здоровья Вышинского.
"Я бы хотела, чтобы вы не забывали спросить о Кирилле Вышинском, который был увезен на скорой помощи прямо из суда в следственный изолятор. И, несмотря на это, ему продлено содержание под стражей до ноября. Мы очень переживаем по поводу его состояние здоровья ", - подчеркнула российский омбудсмен.
Читайте также: Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
Напомним, неделей ранее адвокат сообщал, что Сенцову трудно вставать с постели.
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