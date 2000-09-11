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Раздел: Украина  
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У здания ГПУ произошли столкновения

У здания ГПУ произошли столкновенияАкцию протеста отогнали слезоточивым газом.

Возле здания Генеральной прокуратуры в понедельник утром произошли столкновения между сотрудниками полиции и Нацгвардии с одной стороны и представителями националистических организаций "Свобода" и С14 с другой.

Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LB.ua.

Был применен слезоточивый газ.

Националисты вышли на акцию протеста в связи с экстрадицией россиянина Тимура Тумгоева в РФ. По данным Генеральной прокуратуры, Тумгоев воевал в Сирии против проасадовских сил на стороне НВФ, входящего в структуру "Исламского государства".

Некоторые политические силы восприняли высылку как сотрудничество Генпрокуратуры с ФСБ и решили пообщаться с генпрокурором Юрием Луценко.

Внутрь Генпрокуратуры их не пустили сотрудники правоохранительных органов.

В ответ националисты подожгли мусорный бак прямо у входа в Генпрокуратуру. Огонь тушили из шлангов через двери и верхний этаж здания.

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На акции присутствовали несколько народных депутатов, в том числе Андрей Ильенко (внефракционный) и Юрий Тимошенко ("Народный фронт").

У здания ГПУ произошли столкновения
У здания ГПУ произошли столкновения
У здания ГПУ произошли столкновения
У здания ГПУ произошли столкновения
У здания ГПУ произошли столкновения
У здания ГПУ произошли столкновения
У здания ГПУ произошли столкновения
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 Теги: ГПУ, столкновения

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Сегодня, 13:50 » Автор: Богдан Процив
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