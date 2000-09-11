Раздел: Украина
У здания ГПУ произошли столкновения
Акцию протеста отогнали слезоточивым газом.
Возле здания Генеральной прокуратуры в понедельник утром произошли столкновения между сотрудниками полиции и Нацгвардии с одной стороны и представителями националистических организаций "Свобода" и С14 с другой.
Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LB.ua.
Был применен слезоточивый газ.
Националисты вышли на акцию протеста в связи с экстрадицией россиянина Тимура Тумгоева в РФ. По данным Генеральной прокуратуры, Тумгоев воевал в Сирии против проасадовских сил на стороне НВФ, входящего в структуру "Исламского государства".
Некоторые политические силы восприняли высылку как сотрудничество Генпрокуратуры с ФСБ и решили пообщаться с генпрокурором Юрием Луценко.
Внутрь Генпрокуратуры их не пустили сотрудники правоохранительных органов.
В ответ националисты подожгли мусорный бак прямо у входа в Генпрокуратуру. Огонь тушили из шлангов через двери и верхний этаж здания.
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На акции присутствовали несколько народных депутатов, в том числе Андрей Ильенко (внефракционный) и Юрий Тимошенко ("Народный фронт").
Возле здания Генеральной прокуратуры в понедельник утром произошли столкновения между сотрудниками полиции и Нацгвардии с одной стороны и представителями националистических организаций "Свобода" и С14 с другой.
Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на LB.ua.
Был применен слезоточивый газ.
Националисты вышли на акцию протеста в связи с экстрадицией россиянина Тимура Тумгоева в РФ. По данным Генеральной прокуратуры, Тумгоев воевал в Сирии против проасадовских сил на стороне НВФ, входящего в структуру "Исламского государства".
Некоторые политические силы восприняли высылку как сотрудничество Генпрокуратуры с ФСБ и решили пообщаться с генпрокурором Юрием Луценко.
Внутрь Генпрокуратуры их не пустили сотрудники правоохранительных органов.
В ответ националисты подожгли мусорный бак прямо у входа в Генпрокуратуру. Огонь тушили из шлангов через двери и верхний этаж здания.
Читайте также: Нацгвардейцы на Донбассе задержали автобус со взрывчаткой
На акции присутствовали несколько народных депутатов, в том числе Андрей Ильенко (внефракционный) и Юрий Тимошенко ("Народный фронт").
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