» » Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
Раздел: Украина  
0

Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе

Обнародована актуальная карта боевых действий на ДонбассеЗа прошедшие сутки боевики 30 раз обстреляли позиции ООС.

Министерство обороны Украины обнародовало карту боевых действий на Донбассе по состоянию на полночь 17 сентября.

Согласно ей, боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях. В частности, на луганском направлении противник вел огонь в районе Крымского, Горского, Попасной и Троицкого, а на донецком под обстрелы попали районы Светлодарска, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Старогнатовки, Гранитного, Чермалыка, Талаковки и Широкино, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Как сообщалось, на протяжении минувших суток боевики 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Никто из украинских военнослужащих не погиб.

Читайте также: Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе

С начала новых суток боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Гнутово и Лебединского. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: карта ООС, война на Донбассе

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:23 » Автор: Богдан Процив
     139
     0

Похожие новости по теме

Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Боевики ударили из артиллерии вблизи Крымского Боевики ударили из артиллерии вблизи Крымского

С начала текущих суток сепаратисты пять раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного.

Силы АТО не понесли потерь в воскресенье Силы АТО не понесли потерь в воскресенье

Террористы в зоне АТО 38 раз обстреляли украинские позиции.

Боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО: пятеро военных ранены Боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО: пятеро военных ранены

В зоне АТО увеличилось количество вооруженных провокаций.

Боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих Боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих

Боевики продолжают обстреливать позиции сил АТО на всех направлениях.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх