Раздел: Украина
Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе
За прошедшие сутки боевики 30 раз обстреляли позиции ООС.
Министерство обороны Украины обнародовало карту боевых действий на Донбассе по состоянию на полночь 17 сентября.
Согласно ей, боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях. В частности, на луганском направлении противник вел огонь в районе Крымского, Горского, Попасной и Троицкого, а на донецком под обстрелы попали районы Светлодарска, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Старогнатовки, Гранитного, Чермалыка, Талаковки и Широкино, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Как сообщалось, на протяжении минувших суток боевики 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Никто из украинских военнослужащих не погиб.
Читайте также: Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
С начала новых суток боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Гнутово и Лебединского. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
Министерство обороны Украины обнародовало карту боевых действий на Донбассе по состоянию на полночь 17 сентября.
Согласно ей, боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на всех направлениях. В частности, на луганском направлении противник вел огонь в районе Крымского, Горского, Попасной и Троицкого, а на донецком под обстрелы попали районы Светлодарска, Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Старогнатовки, Гранитного, Чермалыка, Талаковки и Широкино, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Как сообщалось, на протяжении минувших суток боевики 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Никто из украинских военнослужащих не погиб.
Читайте также: Террористы «Оплота» понесли потери на Донбассе
С начала новых суток боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Гнутово и Лебединского. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
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