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Раздел: Украина  
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Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка

Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналисткаСтоличная полиция расследует нападение на сотрудников правоохранительных органов и журналистку.

Полиция Киева открыла два производства по факту беспорядков под Генеральной прокуратурой, которые произошли в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"По фактам событий под ГПУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 296 (Хулиганство)", - говорится в сообщении.

Кроме того, полиция открыла производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone.

Как отмечают в полиции, во время прямого включения на акции возле здания ГПУ неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала и женщина ударила журналистку в лицо.

В Newsone сообщили, что это была их журналистка Дарья Билера.

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"Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Потерпевших провели в Печерское управление полиции для написания заявления о совершении преступления и предоставления объяснений относительно события, которое произошло", - говорится в сообщении.
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 Теги: ГПУ, полицейские

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Сегодня, 15:35 » Автор: Богдан Процив
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