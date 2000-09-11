Раздел: Украина
Под ГПУ пострадали семь полицейских и журналистка
Столичная полиция расследует нападение на сотрудников правоохранительных органов и журналистку.
Полиция Киева открыла два производства по факту беспорядков под Генеральной прокуратурой, которые произошли в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По фактам событий под ГПУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 296 (Хулиганство)", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция открыла производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone.
Как отмечают в полиции, во время прямого включения на акции возле здания ГПУ неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала и женщина ударила журналистку в лицо.
В Newsone сообщили, что это была их журналистка Дарья Билера.
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"Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Потерпевших провели в Печерское управление полиции для написания заявления о совершении преступления и предоставления объяснений относительно события, которое произошло", - говорится в сообщении.
Полиция Киева открыла два производства по факту беспорядков под Генеральной прокуратурой, которые произошли в понедельник, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По фактам событий под ГПУ внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и ст. 296 (Хулиганство)", - говорится в сообщении.
Кроме того, полиция открыла производство по факту нападения на журналистку телеканала Newsone.
Как отмечают в полиции, во время прямого включения на акции возле здания ГПУ неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала и женщина ударила журналистку в лицо.
В Newsone сообщили, что это была их журналистка Дарья Билера.
Читайте также: В Краматорске повалили постамент с бюстом Леонида Быкова
"Правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 171 (Препятствование профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины. Потерпевших провели в Печерское управление полиции для написания заявления о совершении преступления и предоставления объяснений относительно события, которое произошло", - говорится в сообщении.
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