Раздел: Украина
В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина
Украинскому журналисту инкриминировали административное нарушение.
В Казахстане начались слушания по делу украинского журналиста Александра Гороховского, которого обвиняют в нарушении законодательства о трудовой деятельности иностранцев в стране.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечают, что Гороховский, выступая на судебном заседании, сообщил, что приехал в Казахстан для обмена опытом по приглашению журналистов газеты "Уральская неделя".
По словам журналиста, визит носил частный характер, а сама встреча проходила в формате свободного общения, и не предполагала финансового вознаграждения, а определение "семинар" использовали местные полицейские.
В суде также выступил Талгат Катауов, которого полиция называет источником, от которого правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из уральских отелей проходит "семинар по Украине".
Катауов заявил, что ничего полиции не сообщал, не имел информации о "семинаре" и не знает Гороховского.
Уральский журналист Лукпан Ахмедьяров, который пригласил Гороховского, в суде отметил, что "Школа журналистики" проходит в Уральске второй год подряд.
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Ахмедьяров также просил суд ускорить рассмотрение дела, поскольку Гороховскому уже пришлось перенести дату перелета и перебронировать билет.
По его словам, мероприятие было бесплатным, а его главной целью был обмен опытом.
В Казахстане начались слушания по делу украинского журналиста Александра Гороховского, которого обвиняют в нарушении законодательства о трудовой деятельности иностранцев в стране.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечают, что Гороховский, выступая на судебном заседании, сообщил, что приехал в Казахстан для обмена опытом по приглашению журналистов газеты "Уральская неделя".
По словам журналиста, визит носил частный характер, а сама встреча проходила в формате свободного общения, и не предполагала финансового вознаграждения, а определение "семинар" использовали местные полицейские.
В суде также выступил Талгат Катауов, которого полиция называет источником, от которого правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из уральских отелей проходит "семинар по Украине".
Катауов заявил, что ничего полиции не сообщал, не имел информации о "семинаре" и не знает Гороховского.
Уральский журналист Лукпан Ахмедьяров, который пригласил Гороховского, в суде отметил, что "Школа журналистики" проходит в Уральске второй год подряд.
Читайте также: Массовая гибель пассажиров в Казахстане: названа возможная причина возгорания в автобусе
Ахмедьяров также просил суд ускорить рассмотрение дела, поскольку Гороховскому уже пришлось перенести дату перелета и перебронировать билет.
По его словам, мероприятие было бесплатным, а его главной целью был обмен опытом.
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