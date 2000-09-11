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Раздел: Украина  
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В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина

В Казахстане судят журналиста из Украины: названа причина Украинскому журналисту инкриминировали административное нарушение.

В Казахстане начались слушания по делу украинского журналиста Александра Гороховского, которого обвиняют в нарушении законодательства о трудовой деятельности иностранцев в стране.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечают, что Гороховский, выступая на судебном заседании, сообщил, что приехал в Казахстан для обмена опытом по приглашению журналистов газеты "Уральская неделя".

По словам журналиста, визит носил частный характер, а сама встреча проходила в формате свободного общения, и не предполагала финансового вознаграждения, а определение "семинар" использовали местные полицейские.

В суде также выступил Талгат Катауов, которого полиция называет источником, от которого правоохранителям поступило сообщение о том, что в одном из уральских отелей проходит "семинар по Украине".

Катауов заявил, что ничего полиции не сообщал, не имел информации о "семинаре" и не знает Гороховского.

Уральский журналист Лукпан Ахмедьяров, который пригласил Гороховского, в суде отметил, что "Школа журналистики" проходит в Уральске второй год подряд.

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Ахмедьяров также просил суд ускорить рассмотрение дела, поскольку Гороховскому уже пришлось перенести дату перелета и перебронировать билет.

По его словам, мероприятие было бесплатным, а его главной целью был обмен опытом.
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 Теги: Казахстан, журналист, Украина

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Сегодня, 18:54 » Автор: Едгар Букмирза
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