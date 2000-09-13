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Раздел: Украина  
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Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем

Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильемПарламент проголосовал за усиление социальной защиты военно служащих из Крыма и Донбасса.

Верховная Рада предоставила право на обеспечение жильем военнослужащих из Крыма и Донбасса.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net, за изменения в статью 12 закона о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей 8394 в целом проголосовали 269 депутатов.

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Предусмотрено, что военнослужащие, которые проходили службу в Крыму или на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, и их семьи получают право на обеспечение жильем на подконтрольной украинской власти территории или на денежную компенсацию.
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 Теги: военные, квартиры

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Сегодня, 13:32 » Автор: Богдан Процив
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