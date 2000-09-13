» » В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
Раздел: Украина  
0

В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии

В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов НацгвардииВ правительственном квартале запланировано проведение нескольких акций, правопорядок будут обеспечивать 500 правоохранителей.

В центре Киева во вторник, 18 сентября, дежурят сотни полицейских и бойцов Нацгвардии. Усиленное патрулирование связано с проведением запланированных акций под Верховной Радой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Для избежания провокаций и обеспечения порядка сотрудники столичной полиции и нацгвардейцы несут службу в местах проведения запланированных акций.

Полиция Киева призывает участников мероприятий высказывать свою позицию, не нарушая нормы действующего законодательства.

Читайте также: Полиция установила личности 7 участников беспорядков под ГПУ

Напомним, 17 сентября националисты пикетировали ГПУ с требованием уволить заместителя генпрокурора Евгения Енина из-за экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева, который воевал на стороне Украины в Донбассе. Пострадали по меньшей мере семь полицейских.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, полицейские

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:38 » Автор: Богдан Процив
     34
     0

Похожие новости по теме

В центре Киева усилили меры безопасности В центре Киева усилили меры безопасности

Правопорядок в правительственном квартале Киева будут обеспечивать около 200 правоохранителей.

В центре Киева усилили охрану В центре Киева усилили охрану

Полиция и Нацгвардия усилили охрану в центре Киева в связи с запланированными массовыми мероприятиями.

В центр Киева стянули тысячу полицейских В центр Киева стянули тысячу полицейских

Правительственный квартал усиленно охраняют.

В центре Киева будут усилены меры безопасности В центре Киева будут усилены меры безопасности

Более тысячи полицейских и бойцов Нацгвардии Украины охраняют порядок в правительственном квартале.

2500 правоохранителей дежурят в центре Киева из-за митингов 2500 правоохранителей дежурят в центре Киева из-за митингов

Сегодня в правительственном квартале снова проходят массовые акции.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх