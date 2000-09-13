Раздел: Украина
В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
В правительственном квартале запланировано проведение нескольких акций, правопорядок будут обеспечивать 500 правоохранителей.
В центре Киева во вторник, 18 сентября, дежурят сотни полицейских и бойцов Нацгвардии. Усиленное патрулирование связано с проведением запланированных акций под Верховной Радой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Для избежания провокаций и обеспечения порядка сотрудники столичной полиции и нацгвардейцы несут службу в местах проведения запланированных акций.
Полиция Киева призывает участников мероприятий высказывать свою позицию, не нарушая нормы действующего законодательства.
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Напомним, 17 сентября националисты пикетировали ГПУ с требованием уволить заместителя генпрокурора Евгения Енина из-за экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева, который воевал на стороне Украины в Донбассе. Пострадали по меньшей мере семь полицейских.
В центре Киева во вторник, 18 сентября, дежурят сотни полицейских и бойцов Нацгвардии. Усиленное патрулирование связано с проведением запланированных акций под Верховной Радой. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Для избежания провокаций и обеспечения порядка сотрудники столичной полиции и нацгвардейцы несут службу в местах проведения запланированных акций.
Полиция Киева призывает участников мероприятий высказывать свою позицию, не нарушая нормы действующего законодательства.
Читайте также: Полиция установила личности 7 участников беспорядков под ГПУ
Напомним, 17 сентября националисты пикетировали ГПУ с требованием уволить заместителя генпрокурора Евгения Енина из-за экстрадиции в Россию Тимура Тумгоева, который воевал на стороне Украины в Донбассе. Пострадали по меньшей мере семь полицейских.
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