Раздел: Украина
В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
За сутки на Донбассе обошлось без потерь.
Пресс-центр Министерства обороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на вторник, 18 сентября.
На луганском направлении боевики открывали огонь в районе Крымского, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
На донецком направлении обстрелы зафиксированы вблизи Светлодарска, Старогнатовки, Талаковки, Красноармейского, Чермалыка и Широкино.
Читайте также: В штабе ООС отметили снижение активности боевиков
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Пресс-центр Министерства обороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на вторник, 18 сентября.
На луганском направлении боевики открывали огонь в районе Крымского, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
На донецком направлении обстрелы зафиксированы вблизи Светлодарска, Старогнатовки, Талаковки, Красноармейского, Чермалыка и Широкино.
Читайте также: В штабе ООС отметили снижение активности боевиков
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.
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