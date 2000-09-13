В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября

За сутки на Донбассе обошлось без потерь.



Пресс-центр Министерства обороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на вторник, 18 сентября.



На луганском направлении боевики открывали огонь в районе Крымского, передает интернет-издание



На донецком направлении обстрелы зафиксированы вблизи Светлодарска, Старогнатовки, Талаковки, Красноармейского, Чермалыка и Широкино.



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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Пресс-центр Министерства обороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на вторник, 18 сентября.На луганском направлении боевики открывали огонь в районе Крымского, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua На донецком направлении обстрелы зафиксированы вблизи Светлодарска, Старогнатовки, Талаковки, Красноармейского, Чермалыка и Широкино.Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.



