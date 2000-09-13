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Раздел: Украина  
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В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября

В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентябряЗа сутки на Донбассе обошлось без потерь.

Пресс-центр Министерства обороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на вторник, 18 сентября.

На луганском направлении боевики открывали огонь в районе Крымского, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

На донецком направлении обстрелы зафиксированы вблизи Светлодарска, Старогнатовки, Талаковки, Красноармейского, Чермалыка и Широкино.

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Ранее сообщалось, что за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
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 Теги: карта ООС, война на Донбассе

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Сегодня, 14:59 » Автор: Богдан Процив
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