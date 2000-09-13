Раздел: Украина
В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
В столице снимают кино об Иловайской трагедии.
На одном из зданий в районе станции метро Лесная в Киеве местные жители обнаружили флаг пророссийской террористической организации "ДНР".
Соответствующие фото было распространено через соцсети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Патриотически настроенные пользователи сразу же возмутились такой "зраде", тогда как на сепаратистских ресурсах на флаг террористов в столице Украины отреагировали позитивными комментариями.
Однако, как сообщает ТСН, на самом деле он оказался декорацией на съемках фильма об Иловайской трагедии.
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"На съемочной площадке воссоздают бои в самом Иловайске. В частности, сцену гибели возле комендатуры бойца по кличке Шульц. Шульц, он же Сергей Шкаривский, прошел Майдан, в составе батальона Донбасс освобождал Попасную и Лисичанск. В Иловайске 19 августа 2014-го снайпер боевиков убил его, когда Шульц шел в комендатуру снимать триколор самопровозглашенной "ДНР" и вешать украинский флаг", - рассказали журналисты.
На одном из зданий в районе станции метро Лесная в Киеве местные жители обнаружили флаг пророссийской террористической организации "ДНР".
Соответствующие фото было распространено через соцсети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Патриотически настроенные пользователи сразу же возмутились такой "зраде", тогда как на сепаратистских ресурсах на флаг террористов в столице Украины отреагировали позитивными комментариями.
Однако, как сообщает ТСН, на самом деле он оказался декорацией на съемках фильма об Иловайской трагедии.
Читайте также: В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
"На съемочной площадке воссоздают бои в самом Иловайске. В частности, сцену гибели возле комендатуры бойца по кличке Шульц. Шульц, он же Сергей Шкаривский, прошел Майдан, в составе батальона Донбасс освобождал Попасную и Лисичанск. В Иловайске 19 августа 2014-го снайпер боевиков убил его, когда Шульц шел в комендатуру снимать триколор самопровозглашенной "ДНР" и вешать украинский флаг", - рассказали журналисты.
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