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Раздел: Украина  
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В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»

В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»В столице снимают кино об Иловайской трагедии.

На одном из зданий в районе станции метро Лесная в Киеве местные жители обнаружили флаг пророссийской террористической организации "ДНР".

Соответствующие фото было распространено через соцсети, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Патриотически настроенные пользователи сразу же возмутились такой "зраде", тогда как на сепаратистских ресурсах на флаг террористов в столице Украины отреагировали позитивными комментариями.

Однако, как сообщает ТСН, на самом деле он оказался декорацией на съемках фильма об Иловайской трагедии.

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"На съемочной площадке воссоздают бои в самом Иловайске. В частности, сцену гибели возле комендатуры бойца по кличке Шульц. Шульц, он же Сергей Шкаривский, прошел Майдан, в составе батальона Донбасс освобождал Попасную и Лисичанск. В Иловайске 19 августа 2014-го снайпер боевиков убил его, когда Шульц шел в комендатуру снимать триколор самопровозглашенной "ДНР" и вешать украинский флаг", - рассказали журналисты.

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 Теги: ДНР, флаг, видео

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Сегодня, 16:32 » Автор: Богдан Процив
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