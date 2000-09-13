Раздел: Украина
Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
Это должно произойти 12 октября.
Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу возможность выступить с последним словом в деле о его государственной измене.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Под конец прошедшего 18 сентября судебного заседания судьи определись с датой выступления Януковича – в 10 часов утра 12 октября.
Об этом судья Владислав Девятко сообщил адвокату Януковича в ответ на его слова о готовности бывшего президента выступить по видеосвязи после международного правового запроса от Украины к России.
Судья добавил, что выступать перед судом Янукович должен так, как выступали свидетели – без посредничества российских властей.
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На 12 октября по всем известным адресам, где может укрываться Янукович, включая и российские, отправили повестки с вызовом в суд.
Также текст повестки опубликуют в газете "Урядовий кур‘єр" и на сайте Оболонского районного суда.
Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Виктору Януковичу возможность выступить с последним словом в деле о его государственной измене.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.
Под конец прошедшего 18 сентября судебного заседания судьи определись с датой выступления Януковича – в 10 часов утра 12 октября.
Об этом судья Владислав Девятко сообщил адвокату Януковича в ответ на его слова о готовности бывшего президента выступить по видеосвязи после международного правового запроса от Украины к России.
Судья добавил, что выступать перед судом Янукович должен так, как выступали свидетели – без посредничества российских властей.
Читайте также: Януковичу запретят въезд в «ДНР»
На 12 октября по всем известным адресам, где может укрываться Янукович, включая и российские, отправили повестки с вызовом в суд.
Также текст повестки опубликуют в газете "Урядовий кур‘єр" и на сайте Оболонского районного суда.
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