Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом

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Его адвокат рассказал, что экс-президент не сможет присутствовать в Киеве 11 августа.

По словам активистов, они собираются посетить поместье не только президента, но и других украинских чиновников. В воскресенье, 12 января, активисты Автомайдана снова планируют совершить автопробег к резиденции президента Украины Виктора Януковича, сообщает Радио "Свобода".