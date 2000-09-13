Раздел: Украина
В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
Звонить могут только с определенных номеров.
Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) стало известно о фактах звонков субъектам декларирования от имени работников аппарата Национального агентства. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК 18 сентября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Отмечается, что звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в декларациях лиц. Также неизвестные объясняли субъектам, что якобы НАПК проводит проверку деклараций.
"Обращаем ваше внимание, что общение должностных лиц Национального агентства с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа. Общение с субъектами декларирования осуществляется работниками аппарата Национального агентства исключительно с официальных телефонов или электронных адресов, указанных на официальном веб-сайте", - отметили в НАПК.
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Также в агентстве предупредили, что о всех фактах использования персональных данных сотрудников сообщат правоохранителям. Кроме того, НАПК просит сообщать о подобных случаях на: info@nazk.gov.ua.
Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) стало известно о фактах звонков субъектам декларирования от имени работников аппарата Национального агентства. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК 18 сентября.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Отмечается, что звонки осуществлялись с целью якобы уточнения информации, указанной в декларациях лиц. Также неизвестные объясняли субъектам, что якобы НАПК проводит проверку деклараций.
"Обращаем ваше внимание, что общение должностных лиц Национального агентства с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа. Общение с субъектами декларирования осуществляется работниками аппарата Национального агентства исключительно с официальных телефонов или электронных адресов, указанных на официальном веб-сайте", - отметили в НАПК.
Читайте также: Клиентов «ПриватБанка» предупредили о новой афере
Также в агентстве предупредили, что о всех фактах использования персональных данных сотрудников сообщат правоохранителям. Кроме того, НАПК просит сообщать о подобных случаях на: info@nazk.gov.ua.
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