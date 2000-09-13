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Раздел: Украина  
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В Госстате подсчитали численность населения в Украине

В Госстате подсчитали численность населения в УкраинеВ течение января-июля 2018 года численность населения уменьшилась.

По состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн человек.

Численность населения Украины за семь месяцев (с января по июль 2018 года) сократилась на 138,3 тысяч лиц. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Так, по состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн человек.

"В течение января-июля 2018 года численность населения уменьшилась на 138,3 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что количество умерших в Украине существенно превышает число живорожденных: на 100 умерших - 57 рожденных. По данным Госстата, за указанный период в Украине родилось 195 748 детей, а умерли 344 367 человек, в том числе 1 478 детей в возрасте до одного года.

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Ранее эксперты агентства Bloomberg, подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36%.
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 Теги: Госстат, население, Украина

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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