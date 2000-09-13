Раздел: Украина
В Госстате подсчитали численность населения в Украине
В течение января-июля 2018 года численность населения уменьшилась.
По состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн человек.
Численность населения Украины за семь месяцев (с января по июль 2018 года) сократилась на 138,3 тысяч лиц. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Так, по состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн человек.
"В течение января-июля 2018 года численность населения уменьшилась на 138,3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что количество умерших в Украине существенно превышает число живорожденных: на 100 умерших - 57 рожденных. По данным Госстата, за указанный период в Украине родилось 195 748 детей, а умерли 344 367 человек, в том числе 1 478 детей в возрасте до одного года.
Читайте также: В Госстате подсчитали, сколько украинцы тратят на еду
Ранее эксперты агентства Bloomberg, подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36%.
По состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн человек.
Численность населения Украины за семь месяцев (с января по июль 2018 года) сократилась на 138,3 тысяч лиц. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Так, по состоянию на 1 августа текущего года численность населения в Украине составила 42,2 млн человек.
"В течение января-июля 2018 года численность населения уменьшилась на 138,3 тысяч человек", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что количество умерших в Украине существенно превышает число живорожденных: на 100 умерших - 57 рожденных. По данным Госстата, за указанный период в Украине родилось 195 748 детей, а умерли 344 367 человек, в том числе 1 478 детей в возрасте до одного года.
Читайте также: В Госстате подсчитали, сколько украинцы тратят на еду
Ранее эксперты агентства Bloomberg, подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36%.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
173
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
- В центре Киева стянули сотни полицейских и бойцов Нацгвардии
- Военнослужащих из Крыма и Донбасса обеспечат жильем
- В Сети высмеяли силовика, прыснувшего себе в лицо слезоточивым газом
- Путин должен быть объявлен в международный розыск
- В деле Зайцевой всплыли новые скандальные подробности
- Полиция установила личности 7 участников беспорядков под ГПУ
Оставьте свой комментарий