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Раздел: Украина  
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Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»

Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»Среди основных требований пикетчиков - принятие законопроектов по улучшению растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Под Кабинетом министров в Киеве проходит митинг водителей автомобилей на еврономерах. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.

Отмечено, что среди основных требований пикетчиков - принятие законопроектов по улучшению растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, выделение средств на ремонт дорог в Украине. Также митингующие протестуют против законопроекта, который существенно ограничивает права водителей.

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Ожидается, что акция протеста продлится ориентировочно до 16:00 - 19:00 среды. При этом полностью перекрывать правительственный квартал водители не собираются.
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 Теги: евробляхи, митинг

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Сегодня, 10:31 » Автор: Богдан Процив
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