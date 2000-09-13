Раздел: Украина
Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
Среди основных требований пикетчиков - принятие законопроектов по улучшению растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.
Под Кабинетом министров в Киеве проходит митинг водителей автомобилей на еврономерах. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
Отмечено, что среди основных требований пикетчиков - принятие законопроектов по улучшению растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, выделение средств на ремонт дорог в Украине. Также митингующие протестуют против законопроекта, который существенно ограничивает права водителей.
Читайте также: В Госстате подсчитали численность населения в Украине
Ожидается, что акция протеста продлится ориентировочно до 16:00 - 19:00 среды. При этом полностью перекрывать правительственный квартал водители не собираются.
Под Кабинетом министров в Киеве проходит митинг водителей автомобилей на еврономерах. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112 Украина.
Отмечено, что среди основных требований пикетчиков - принятие законопроектов по улучшению растаможки автомобилей с иностранной регистрацией, выделение средств на ремонт дорог в Украине. Также митингующие протестуют против законопроекта, который существенно ограничивает права водителей.
Читайте также: В Госстате подсчитали численность населения в Украине
Ожидается, что акция протеста продлится ориентировочно до 16:00 - 19:00 среды. При этом полностью перекрывать правительственный квартал водители не собираются.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
286
0
Также советуем посмотреть
- Под Кабмином проходит митинг «евробляхеров»
- Избиение журналистов: все это плохо заканчивается
- Ученые решили устроить свою «битву экстрасенсов»
- Війна і цінності
- За сутки двое военных ВСУ погибли, один получил легкие ранения
- Забавные фотки питомцев, застигнутых врасплох
- Прикольные лайфхаки от людей с отличной смекалкой
- В Госстате подсчитали численность населения в Украине
- Нелепые фотки, которые могли сделать только в Азии
- В Украине предупредили о мошеннических звонках декларантам от имени НАПК
- Девушки забавно показали, что стоит за женской красотой
- Особенности осени в ироничных комиксах
- Суд в Украине предложил Януковичу выступить с последним словом
- Потешные коты, умеющие «управлять» людьми
- Тимошенко проведет очередной масштабный форум
- Сеть насмешил киевлянин, перепутавший метро с баней
- Порошенко буде розповідати про перемоги
- Российские дизайнеры насмешили тюремной модой
- Сказки про «Новороссию» закончились
- Прошло испытание новых образцов экипировки для бойцов ВСУ
- В Киеве на здании вывесили флаг «ДНР»
- «Зрадофилы» потерпели еще одно поражение
- Пожарники случайно спасли куклу для взрослых
- На Красной планете возле марсохода разглядели рептилию
- Украино-китайская граница
- В Минобороны показали карту ООС по состоянию на 18 сентября
- Прожорливого немца выгнали из «безлимитного» суши-бара
- Путін має шанс
- Про отношения между церковью и мафией
- Выборы в России высмеяли свежими фотожабами
Оставьте свой комментарий