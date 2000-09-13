» » Палестина может признать аннексию Крыма
Раздел: Украина  
0

Палестина может признать аннексию Крыма

Палестина может признать аннексию КрымаВ Палестине считают, что это право народа на самоопределение.

Посол Палестины в Российской Федерации Абдель Хафиз Нофаль заявил о возможности признания оккупированного Крыма российским.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Наша позиция относительно этой темы достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и подтверждаем нашу позицию поддержать действия России в этом вопросе. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право,
– сказал дипломат.

Читайте также: РФ обманом хочет заставить Запад признать аннексию Крыма, - экс-посол США

Он также подчеркнул, что официальное признание может стать следствием "двустороннего обсуждения срочных вопросов".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Палестина, Крым, аннексия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:11 » Автор: Едгар Букмирза
     118
     0

Похожие новости по теме

Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным Трамп не признал аннексию Крыма на встрече с Путиным

Президент США не упомянул о крымском вопросе.

Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента Признания аннексии не будет: у Трампа заверили в твердости взглядов президента

Ничто не может уверить президента США в нормальности подхода России.

Климкин прокомментировал заявление Собчак касательно повторного референдума в Крыму Климкин прокомментировал заявление Собчак касательно повторного референдума в Крыму

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

Аннексию не признают: США и Германия сделали заявления по Крыму Аннексию не признают: США и Германия сделали заявления по Крыму

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года.

В СБУ заявили, что жители Крыма поддерживали аннексию В СБУ заявили, что жители Крыма поддерживали аннексию

Аваков и Наливайченко два года назад говорили о массовой поддержке аннексии в Крыму, свидетельствует стенограмма.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх