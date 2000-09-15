Раздел: Украина
В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
Это 2 правоохранителей и 2 митингующих.
В результате столкновений под Верховной Радой Украины, произошли 20 сентября, пострадали 4 человека. Это 2 правоохранителей и 2 митингующих.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Радио Свобода".
О задержанных пока не сообщается.
В то же время в полиции сообщили, что пострадавший в столкновениях полицейский получил травмы не в результате взрыва петарды, а из-за того, что зацепился за металлическое ограждение.
Участники акции бросили петарду. Никто не пострадал. При обеспечении правопорядка сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги, – говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
Читайте также: Под Радой начались стычки, ранен полицейский
Напомним, 20 сентября под Верховной Радой вспыхнули столкновения во время митинга членов "Национального корпуса", "Национальных дружин" и "ВО "Свобода". Активисты требовали принять закон о предоставлении украинского гражданства иностранцам, которые воевали на стороне государства на Донбассе, а также поддержать законопроект о защите иностранных добровольцев.
В результате столкновений под Верховной Радой Украины, произошли 20 сентября, пострадали 4 человека. Это 2 правоохранителей и 2 митингующих.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на "Радио Свобода".
О задержанных пока не сообщается.
В то же время в полиции сообщили, что пострадавший в столкновениях полицейский получил травмы не в результате взрыва петарды, а из-за того, что зацепился за металлическое ограждение.
Участники акции бросили петарду. Никто не пострадал. При обеспечении правопорядка сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги, – говорится в сообщении на сайте Нацполиции.
Читайте также: Под Радой начались стычки, ранен полицейский
Напомним, 20 сентября под Верховной Радой вспыхнули столкновения во время митинга членов "Национального корпуса", "Национальных дружин" и "ВО "Свобода". Активисты требовали принять закон о предоставлении украинского гражданства иностранцам, которые воевали на стороне государства на Донбассе, а также поддержать законопроект о защите иностранных добровольцев.
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