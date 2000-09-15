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Раздел: Украина  
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Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха

Россию призвали освободить политзаключенного ЧапухаЗдоровье мужчины в тяжелом состоянии.

МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи со значительным ухудшением состояния здоровья голодающего гражданина Украины Асана Чапуха, который незаконно арестован по политическим мотивам в оккупированном Крыму. Отказ российской оккупационной администрации в предоставлении Чапуху медицинской помощи является очередным свидетельством пыток, отмечает пресс-служба ведомства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Выражаем категорический протест против действий российского оккупационного режима, который продолжает усиливать репрессии и игнорировать свои обязательства как государства-оккупанта. Требуем от Кремлевского режима немедленно освободить Асана Чапуха и других более 70 граждан Украины, которые незаконно преследуются на территории России и в оккупированном ею Крыму", - говорится в сообщении.

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Сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что здоровье Асана Чапуха, который содержится в следственном изоляторе Симферополя, ухудшается. В настоящее время он находится почти в критическом состоянии.

Ранее Асан Чапух во время судебного заседания по продлению меры пресечения заявил о том, что объявит бессрочную голодовку с 15 сентября, если его не переведут под домашний арест или не предоставят квалифицированную медицинскую помощь. Чапух также сообщил о том, что пережил в тюрьме микроинсульт и его состояние постоянно ухудшается.
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 Теги: Россия, Чапух, политзаключенные

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Сегодня, 20:08 » Автор: Едгар Букмирза
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