Раздел: Украина
Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
Здоровье мужчины в тяжелом состоянии.
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи со значительным ухудшением состояния здоровья голодающего гражданина Украины Асана Чапуха, который незаконно арестован по политическим мотивам в оккупированном Крыму. Отказ российской оккупационной администрации в предоставлении Чапуху медицинской помощи является очередным свидетельством пыток, отмечает пресс-служба ведомства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Выражаем категорический протест против действий российского оккупационного режима, который продолжает усиливать репрессии и игнорировать свои обязательства как государства-оккупанта. Требуем от Кремлевского режима немедленно освободить Асана Чапуха и других более 70 граждан Украины, которые незаконно преследуются на территории России и в оккупированном ею Крыму", - говорится в сообщении.
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Сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что здоровье Асана Чапуха, который содержится в следственном изоляторе Симферополя, ухудшается. В настоящее время он находится почти в критическом состоянии.
Ранее Асан Чапух во время судебного заседания по продлению меры пресечения заявил о том, что объявит бессрочную голодовку с 15 сентября, если его не переведут под домашний арест или не предоставят квалифицированную медицинскую помощь. Чапух также сообщил о том, что пережил в тюрьме микроинсульт и его состояние постоянно ухудшается.
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи со значительным ухудшением состояния здоровья голодающего гражданина Украины Асана Чапуха, который незаконно арестован по политическим мотивам в оккупированном Крыму. Отказ российской оккупационной администрации в предоставлении Чапуху медицинской помощи является очередным свидетельством пыток, отмечает пресс-служба ведомства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Выражаем категорический протест против действий российского оккупационного режима, который продолжает усиливать репрессии и игнорировать свои обязательства как государства-оккупанта. Требуем от Кремлевского режима немедленно освободить Асана Чапуха и других более 70 граждан Украины, которые незаконно преследуются на территории России и в оккупированном ею Крыму", - говорится в сообщении.
Читайте также: В ОБСЕ призвали Россию освободить украинского политзаключенного
Сегодня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что здоровье Асана Чапуха, который содержится в следственном изоляторе Симферополя, ухудшается. В настоящее время он находится почти в критическом состоянии.
Ранее Асан Чапух во время судебного заседания по продлению меры пресечения заявил о том, что объявит бессрочную голодовку с 15 сентября, если его не переведут под домашний арест или не предоставят квалифицированную медицинскую помощь. Чапух также сообщил о том, что пережил в тюрьме микроинсульт и его состояние постоянно ухудшается.
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