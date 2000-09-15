Раздел: Украина
Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет
Сепаратисты обстреляли село Широкино из артиллерии калибра 122-мм, а также применили минометы.
За минувшие сутки, 20 сентября, подразделения сепаратистов 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Трижды применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Украинские военные не пострадали.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 21 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино враг обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 82-го калибра.
На луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского сепаратисты совершили огневой налет с применением минометов калибра 120-мм.
Кроме того в четверг утром противник обстреливал с применением артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Широкино.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.
По данным украинской разведки, уничтожены двое сепаратистов, еще четверо ранены.
Читайте также: ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском и Водяного на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе.
За минувшие сутки, 20 сентября, подразделения сепаратистов 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Трижды применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Украинские военные не пострадали.
Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 21 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино враг обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 82-го калибра.
На луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского сепаратисты совершили огневой налет с применением минометов калибра 120-мм.
Кроме того в четверг утром противник обстреливал с применением артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Широкино.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.
По данным украинской разведки, уничтожены двое сепаратистов, еще четверо ранены.
Читайте также: ВСУ должны быть готовы к силовому сценарию освобождения Донбасса, – Порошенко
"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском и Водяного на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
151
0
Также советуем посмотреть
- Сытник должен подать в отставку
- Волан-де-Морт отдыхает: Сеть повеселил снимок ребенка на свадьбе
- Победить – это не значит «взорвать Кремль»
- Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет
- Самые свежие и прикольные демотиваторы
- Забавные снимки с котами-воришками
- Забавные поступки девушек с неповторимой логикой
- Уморительные твиты от людей, которым всегда есть что сказать
- На эти прикольные фотки невозможно смотреть спокойно
- В МИД РФ рассказали, сколько украинцев получили статус беженца в России
- Потешные собаки, не сумевшие преодолеть страх
- Россию призвали освободить политзаключенного Чапуха
- Смешные детские фотки, ставшие «украшением» семейного альбома
- Над интерьером этих отелей можно лишь посмеяться
- Американец «провернул» забавное ограбление с помощью ребенка
- Россияне подставили сами себя
- Японский школьник насмешил мир странным стилем одежды
- Девочка превратила авто соседа в "холст" для рисования
- Чим наш міністр оборони відрізняється від міністра оборони Британії
- В результате столкновений под Радой пострадали 4 человека
- Понятой "Кот": Сеть насмешило фото, обнародованное СБУ
- Зачем России выдали Тумгоева
- Следователи СБУ займутся конфликтом между антикоррупционерами
- Кто такие «предполитики»
- «Умный дом» оставил хозяина на пороге, спутав его с Бэтменом
- Тимошенко вперто продовжує проросійський курс
- Боевики обстреляли из артиллерии Широкино
- Асад убивает россиян
- Фермер надеялся вырастить цыплят, но что-то пошло не так
- Депутати почали робочий тиждень гарно
Оставьте свой комментарий