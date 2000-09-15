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Раздел: Украина  
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Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет

Боевики совершили 22 обстрела, потерь нетСепаратисты обстреляли село Широкино из артиллерии калибра 122-мм, а также применили минометы.

За минувшие сутки, 20 сентября, подразделения сепаратистов 22 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Трижды применялось оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Украинские военные не пострадали.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 21 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Обстрелы осуществлялись в районах населенных пунктов Крымское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, на мариупольском направлении в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино враг обстреливал позиции Объединенных сил из минометов 82-го калибра.

На луганском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Крымского сепаратисты совершили огневой налет с применением минометов калибра 120-мм.

Кроме того в четверг утром противник обстреливал с применением артиллерии калибра 122-мм населенный пункт Широкино.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил и местного населения, а также разрушений нет.

По данным украинской разведки, уничтожены двое сепаратистов, еще четверо ранены.

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"С начала суток враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского на Луганском и Водяного на Мариупольском направлениях. Потерь среди наших защитников нет", – добавили в штабе.
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 Теги: Донбасс, ООС

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Сегодня, 09:27 » Автор: Богдан Процив
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