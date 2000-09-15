Раздел: Украина
Перекрыт канал поставки комплектующих военной техники
Злоумышленники через курьеров передавали детали для ракет, систем связи, навигации и управления реактивными снарядами.
Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов канала поставки в Россию комплектующих военного назначения. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Группа дельцов попала в поле зрения правоохранителей в начале 2018 года. Оперативники установили, что злоумышленники переправляли в Россию детали, которые используются для производства оружия и систем радиолокационной защиты.
По информации СБУ, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированием "ЛДНР".
Во время обыска по местам работы и жительства фигурантов дела в нескольких регионах Украины правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронную переписку с заказчиками из России.
Оперативники СБУ также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальные комплексы Топаз-2000.
По данным правоохранителей, один из фигурантов дела пытался восстановить поставки товаров двойного назначения в РФ.
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Сейчас один из организаторов задержан с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, другой - объявлен во всеукраинский розыск.
Сотрудники СБУ задержали одного из организаторов канала поставки в Россию комплектующих военного назначения. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Группа дельцов попала в поле зрения правоохранителей в начале 2018 года. Оперативники установили, что злоумышленники переправляли в Россию детали, которые используются для производства оружия и систем радиолокационной защиты.
По информации СБУ, изготовленная из украинских деталей военная продукция передавалась незаконным вооруженным формированием "ЛДНР".
Во время обыска по местам работы и жительства фигурантов дела в нескольких регионах Украины правоохранители обнаружили финансово-хозяйственную документацию, договоры, выписки из банков, черновые записи, печати и электронную переписку с заказчиками из России.
Оперативники СБУ также изъяли радиодетали, транзисторы, микрочипы, резисторы, реле, конденсаторы, индикаторы, стартометры общим весом более пяти тонн и четыре специальные комплексы Топаз-2000.
По данным правоохранителей, один из фигурантов дела пытался восстановить поставки товаров двойного назначения в РФ.
Читайте также: Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет
Сейчас один из организаторов задержан с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей, другой - объявлен во всеукраинский розыск.
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