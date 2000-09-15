Раздел: Украина
Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
В то же время в ОБСЕ сообщают о прогрессе в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает регресс в процессе разведения сил и средств в зоне конфликта на Донбассе. Об этом в пятницу, 21 сентября, сказал первый замглавы миссии Александр Хуг, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала десять фактов нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил возле Золотого и одно такое нарушение на участке в районе Петровского.
На участке возле Золотого представители миссии также зафиксировали одну позицию, которая, по оценкам, принадлежит Вооруженным силам Украины. А в районе Петровского ОБСЕ зафиксировала военнослужащих ВСУ и членов вооруженных формирований, а также боевые бронированные машины.
По словам Хуга, наблюдателями были зафиксированы 44 единицы вооружений, размещенные с нарушением линий отвода: 31 - в неподконтрольных правительству Украины районах и 13 - в подконтрольных районах.
В то же время Хуг указал, что на этой неделе был отмечен долгожданный прогресс в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, что произошло благодаря установлению определенного диалога на местах.
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"Во вторник (18 сентября) завершились ремонтные работы на главном Южнодонбасском водопроводе. Это доказывает, что достигнутые на местном уровне договоренности могут выполняться. Но единственным надежным способом достижения долгосрочного стабильного функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры является достижение устойчивого режима прекращения огня", - отметил он.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает регресс в процессе разведения сил и средств в зоне конфликта на Донбассе. Об этом в пятницу, 21 сентября, сказал первый замглавы миссии Александр Хуг, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что на прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала десять фактов нарушения режима прекращения огня на участке разведения сил возле Золотого и одно такое нарушение на участке в районе Петровского.
На участке возле Золотого представители миссии также зафиксировали одну позицию, которая, по оценкам, принадлежит Вооруженным силам Украины. А в районе Петровского ОБСЕ зафиксировала военнослужащих ВСУ и членов вооруженных формирований, а также боевые бронированные машины.
По словам Хуга, наблюдателями были зафиксированы 44 единицы вооружений, размещенные с нарушением линий отвода: 31 - в неподконтрольных правительству Украины районах и 13 - в подконтрольных районах.
В то же время Хуг указал, что на этой неделе был отмечен долгожданный прогресс в восстановлении объектов гражданской инфраструктуры, что произошло благодаря установлению определенного диалога на местах.
Читайте также: В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
"Во вторник (18 сентября) завершились ремонтные работы на главном Южнодонбасском водопроводе. Это доказывает, что достигнутые на местном уровне договоренности могут выполняться. Но единственным надежным способом достижения долгосрочного стабильного функционирования жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры является достижение устойчивого режима прекращения огня", - отметил он.
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