Раздел: Украина
Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
Народные депутаты уверены, что украинская церковь может получить автокефалию мирным путем.
Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой перенести предоставление автокефалии украинской церкви ради сохранения мира. Письмо за подписью Андрея Деркача, Якова Безбаха, Андрея Шипко, Василия Горбаля и Григория Смитюха опубликовано на сайте Обозревателя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления автокефалии украинской церкви после выборов президента в 2019 году.
"Предлагаем собрать Всеправославное совещание, чтобы в согласии с Московским Патриархом выработать единственно Правильный подход: либо в предоставлении автокефалии УПЦ, либо размещением подворий Вселенского Патриархата на территории Украины (таковые уже по факту существуют здесь), либо иное совместное решение, которое поможет уврачевать раскол, всех устроит и всех примирит во имя Спасения и на благо Православия", – говорится в письме.
Депутаты просят не принимать поспешного решения. "Призываем максимально взвесить будущий исторический шаг, чтобы избежать политических спекуляций на эту тему", – отмечается в обращении.
Авторы письма считают, что поспешное принятие решения об автокефалии смущает большинство православных в Украине.
Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ.
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Позже Синод РПЦ постановил прекратить участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. В храмах Московского патриархата прекратят упоминать Вселенского патриарха Варфоломея в молитвах. В то же время, евхаристическое общение между патриархатами остается.
Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой перенести предоставление автокефалии украинской церкви ради сохранения мира. Письмо за подписью Андрея Деркача, Якова Безбаха, Андрея Шипко, Василия Горбаля и Григория Смитюха опубликовано на сайте Обозревателя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления автокефалии украинской церкви после выборов президента в 2019 году.
"Предлагаем собрать Всеправославное совещание, чтобы в согласии с Московским Патриархом выработать единственно Правильный подход: либо в предоставлении автокефалии УПЦ, либо размещением подворий Вселенского Патриархата на территории Украины (таковые уже по факту существуют здесь), либо иное совместное решение, которое поможет уврачевать раскол, всех устроит и всех примирит во имя Спасения и на благо Православия", – говорится в письме.
Депутаты просят не принимать поспешного решения. "Призываем максимально взвесить будущий исторический шаг, чтобы избежать политических спекуляций на эту тему", – отмечается в обращении.
Авторы письма считают, что поспешное принятие решения об автокефалии смущает большинство православных в Украине.
Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ.
Читайте также: В РПЦ ответили на решение Варфоломея по Томосу
Позже Синод РПЦ постановил прекратить участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. В храмах Московского патриархата прекратят упоминать Вселенского патриарха Варфоломея в молитвах. В то же время, евхаристическое общение между патриархатами остается.
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