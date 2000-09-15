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Раздел: Украина  
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Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии

Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалииНародные депутаты уверены, что украинская церковь может получить автокефалию мирным путем.

Депутаты Верховной Рады направили открытое обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой перенести предоставление автокефалии украинской церкви ради сохранения мира. Письмо за подписью Андрея Деркача, Якова Безбаха, Андрея Шипко, Василия Горбаля и Григория Смитюха опубликовано на сайте Обозревателя, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Депутаты предлагают рассмотреть вопрос предоставления автокефалии украинской церкви после выборов президента в 2019 году.

"Предлагаем собрать Всеправославное совещание, чтобы в согласии с Московским Патриархом выработать единственно Правильный подход: либо в предоставлении автокефалии УПЦ, либо размещением подворий Вселенского Патриархата на территории Украины (таковые уже по факту существуют здесь), либо иное совместное решение, которое поможет уврачевать раскол, всех устроит и всех примирит во имя Спасения и на благо Православия", – говорится в письме.

Депутаты просят не принимать поспешного решения. "Призываем максимально взвесить будущий исторический шаг, чтобы избежать политических спекуляций на эту тему", – отмечается в обращении.

Авторы письма считают, что поспешное принятие решения об автокефалии смущает большинство православных в Украине.
Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей назначил двух своих полномочных представителей для подготовки к предоставлению автокефалии УПЦ.

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Позже Синод РПЦ постановил прекратить участие в структурах под председательством Константинопольского патриархата. В храмах Московского патриархата прекратят упоминать Вселенского патриарха Варфоломея в молитвах. В то же время, евхаристическое общение между патриархатами остается.
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 Теги: депутаты, автокефалия

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Сегодня, 19:21 » Автор: Татьяна Ларина
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