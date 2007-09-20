Раздел: Украина
Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
Один боевик оккупационных войск уничтожен и пятеро получили ранения.
На протяжении прошлых суток, 21 сентября, боевики российско-оккупационных войск 18 раз открывали огонь по позициям войск операции Объединенных сил. При этом противник 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов трое военнослужащих получили легкие ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Враг обстрелял позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. "Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, минометным обстрелам подверглись наши опорные пункты на Мариупольском направлении. Так, вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт наших войск вблизи Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. А позиции в районе Гнутово попали под огневой налет сразу двух минометных калибров", - говорится в сообщении.
Также вблизи Водяного и Широкино противник применил вооружение БМП. Кроме того, в Водяном позиции ООС попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино оккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2. По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожен и пятеро получили ранения.
Читайте также: Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
От начала текущих суток боевики 4 раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное. Кроме того, под Крымским оккупанты применили станковые, автоматические, ручные и подствольные гранатометы.
На протяжении прошлых суток, 21 сентября, боевики российско-оккупационных войск 18 раз открывали огонь по позициям войск операции Объединенных сил. При этом противник 4 раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Как сообщили в пресс-центре ООС, в результате обстрелов трое военнослужащих получили легкие ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Враг обстрелял позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. "Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, минометным обстрелам подверглись наши опорные пункты на Мариупольском направлении. Так, вчера вечером из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное. Опорный пункт наших войск вблизи Широкино противник также обстрелял из миномета 120-го калибра. А позиции в районе Гнутово попали под огневой налет сразу двух минометных калибров", - говорится в сообщении.
Также вблизи Водяного и Широкино противник применил вооружение БМП. Кроме того, в Водяном позиции ООС попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, а в Широкино оккупанты применили зенитную установку ЗУ-23-2. По данным разведки, один боевик российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожен и пятеро получили ранения.
Читайте также: Сутки в ООС: 36 обстрелов, трое раненых украинских бойцов
От начала текущих суток боевики 4 раза из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Павлополь и Водяное. Кроме того, под Крымским оккупанты применили станковые, автоматические, ручные и подствольные гранатометы.
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