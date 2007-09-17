Раздел: Украина
Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
Россия не прекращает прилагать усилия для вмешательства во внутренние дела Украины.
Россия влияет на политические силы в Украине и будет вмешиваться в предстоящие выборы.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации они это уже сегодня делают. Ежедневно", - заявил Порошенко.
"Война на Донбассе уносит жизни и приносит разрушение. Но эта, другая война меньшей мере столь же опасна, поскольку имеет целью раскол государства", - добавил он.
Ранее в "Народном фронте" заявили об инициативе создания законопроекта о регистрации иностранных агентов в Украине.
Читайте также: Когда Трамп выиграл выборы, Кремль ликовал
20 сентября в ходе ежегодного послания к Верховной Раде президент Петр Порошенко заявил о поддержке идеи принятия законопроекта о регистрации агентов влияния РФ.
По словам главы государства, "пятая колонна пытается собрать свои шеренги ... и активизируется в информационном пространстве".
Россия влияет на политические силы в Украине и будет вмешиваться в предстоящие выборы.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации они это уже сегодня делают. Ежедневно", - заявил Порошенко.
"Война на Донбассе уносит жизни и приносит разрушение. Но эта, другая война меньшей мере столь же опасна, поскольку имеет целью раскол государства", - добавил он.
Ранее в "Народном фронте" заявили об инициативе создания законопроекта о регистрации иностранных агентов в Украине.
Читайте также: Когда Трамп выиграл выборы, Кремль ликовал
20 сентября в ходе ежегодного послания к Верховной Раде президент Петр Порошенко заявил о поддержке идеи принятия законопроекта о регистрации агентов влияния РФ.
По словам главы государства, "пятая колонна пытается собрать свои шеренги ... и активизируется в информационном пространстве".
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