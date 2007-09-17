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Раздел: Украина  
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Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы

Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы Россия не прекращает прилагать усилия для вмешательства во внутренние дела Украины.

Россия влияет на политические силы в Украине и будет вмешиваться в предстоящие выборы.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

"Это больше, чем просто обеспокоенность, что Россия будет активно вмешиваться. С помощью пропаганды и дезинформации они это уже сегодня делают. Ежедневно", - заявил Порошенко.

"Война на Донбассе уносит жизни и приносит разрушение. Но эта, другая война меньшей мере столь же опасна, поскольку имеет целью раскол государства", - добавил он.

Ранее в "Народном фронте" заявили об инициативе создания законопроекта о регистрации иностранных агентов в Украине.

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20 сентября в ходе ежегодного послания к Верховной Раде президент Петр Порошенко заявил о поддержке идеи принятия законопроекта о регистрации агентов влияния РФ.

По словам главы государства, "пятая колонна пытается собрать свои шеренги ... и активизируется в информационном пространстве".
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 Теги: Порошенко, Кремль, выборы

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Сегодня, 21:08 » Автор: Едгар Букмирза
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