» » Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
Раздел: Украина  
0

Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ

Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ Раненых и убитых среди ВСУ нет.

С начала суток из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже шесть раз обстреляли позиции ВСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент

За минувшие сутки сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе - потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 23 сентября.

"При этом пять раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении штаба на Facebook.

Так, сепаратисты обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Кроме того, по данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров боевиками был совершен на Мариупольском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутово сепаратисты применили вооружение боевых машин пехоты.

Читайте также: В Киеве перекроют часть проспекта Николая Бажана

"С начала суток из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Шумел, Майорска и Гнутово. Два обстрела - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Потерь среди наших защитников нет", – отметили в штабе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ООС, ВСУ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:05 » Автор: Анна Мартынова
     115
     0

Похожие новости по теме

Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет Боевики совершили 22 обстрела, потерь нет

Сепаратисты обстреляли село Широкино из артиллерии калибра 122-мм, а также применили минометы.

Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ

Обошлось без потерь.

Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе Боевики 25 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Боевики ударили из артиллерии вблизи Крымского Боевики ударили из артиллерии вблизи Крымского

С начала текущих суток сепаратисты пять раз обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного.

Боевики увеличили количество обстрелов Боевики увеличили количество обстрелов

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх