Раздел: Украина
Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
Раненых и убитых среди ВСУ нет.
С начала суток из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже шесть раз обстреляли позиции ВСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент
За минувшие сутки сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе - потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 23 сентября.
"При этом пять раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении штаба на Facebook.
Так, сепаратисты обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Кроме того, по данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров боевиками был совершен на Мариупольском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутово сепаратисты применили вооружение боевых машин пехоты.
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"С начала суток из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Шумел, Майорска и Гнутово. Два обстрела - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Потерь среди наших защитников нет", – отметили в штабе.
С начала суток из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже шесть раз обстреляли позиции ВСУ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент
За минувшие сутки сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе - потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 23 сентября.
"При этом пять раз враг применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями… В ходе боевых действий потери среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении штаба на Facebook.
Так, сепаратисты обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новолуганское, Шумы, Новоселовка Вторая, Пески, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Кроме того, по данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра на Светлодарском направлении вблизи Новолуганского и на Мариупольском направлении в районе населенного пункта Гнутово. Минометы 120-го калибра противник применил также на Приазовье, обстреляв позиции подразделений украинских войск у Широкино. Огневой налет с применением минометов обоих калибров боевиками был совершен на Мариупольском направлении по опорному пункту украинских войск вблизи Лебединского. Также по защитникам Лебединского и Гнутово сепаратисты применили вооружение боевых машин пехоты.
Читайте также: В Киеве перекроют часть проспекта Николая Бажана
"С начала суток из минометов 82-го калибра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия уже шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Шумел, Майорска и Гнутово. Два обстрела - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Потерь среди наших защитников нет", – отметили в штабе.
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