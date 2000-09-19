На Донбассе за сутки ранены трое бойцов

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Раненых и убитых среди ВСУ нет.

Один боевик оккупационных войск уничтожен и пятеро получили ранения.

Сепаратисты обстреляли село Широкино из артиллерии калибра 122-мм, а также применили минометы.

С начала этих суток противник четыре раза обстрелял позиции украинских военных в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского.