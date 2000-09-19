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Раздел: Украина  
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На Донбассе за сутки ранены трое бойцов

На Донбассе за сутки ранены трое бойцовСепаратисты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск, 13 раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС обострилась, но оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что сепаратисты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник 13 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорськ, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорск.

Опорные пункты украинских войск возле Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120 калибра. По позициям возле этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении сепаратисты применили тяжелое вооружение больше всего - десять раз. Также позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП.

Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе из тяжелого вооружения. Опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино сепаратисты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120 калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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 Теги: ООС, раненые

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Сегодня, 09:23 » Автор: Богдан Процив
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