Раздел: Украина
На Донбассе за сутки ранены трое бойцов
Сепаратисты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск, 13 раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС обострилась, но оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что сепаратисты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник 13 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорськ, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорск.
Опорные пункты украинских войск возле Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120 калибра. По позициям возле этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении сепаратисты применили тяжелое вооружение больше всего - десять раз. Также позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП.
Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Читайте также: Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе из тяжелого вооружения. Опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино сепаратисты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120 калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
На протяжении прошлых суток ситуация в зоне ООС обострилась, но оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Об этом в понедельник, 24 сентября, сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что сепаратисты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник 13 раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
В течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное, Майорськ, Пески, Авдеевка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганское, Новолуганское, Шумы, Южное и Майорск.
Опорные пункты украинских войск возле Луганского и Новолуганского противник также накрывал огнем из минометов 120 калибра. По позициям возле этих двух населенных пунктов на Светлодарском направлении сепаратисты применили тяжелое вооружение больше всего - десять раз. Также позиции Объединенных сил вблизи Гнутово были обстреляны из вооружения БМП.
Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Читайте также: Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил, в том числе из тяжелого вооружения. Опорные пункты наших войск вблизи населенных пунктов Крымское и Широкино сепаратисты обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налет с применением минометов 120 калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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