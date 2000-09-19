» » Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
Раздел: Украина  
0

Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов

Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистовОдесская полиция отрицает позднее прибытие на место покушения на Михайлика и затягивание расследования.

Полиция Одессы отреагировала на обвинения активистов в промедлении с расследованием покушения на общественного активиста Олега Михайлика, в которого стреляли 22 сентября. Реакция полиции появилось в понедельник, 24 сентября, на сайте областного управления, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В социальных сетях распространяется информация о том, что полиция долгое время не прибывала на место, где было совершено нападение на активиста. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. Полицейские среагировали на сообщение оперативно, профессионально и слаженно", - говорится в сообщении.

В полиции утверждают, что сообщение о происшествии поступило в 21.40. Сразу же на место были направлены ближайшие экипажи полиции и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Учитывая резонанс события, на место нападения были направлены дополнительные силы полицейских.

"Прибыв на место в течение 3 минут после получения сообщения полицейские приступили к исполнению своих служебных обязанностей. До приезда "скорой" они оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии следственно-оперативной группы было определено место совершения преступления и пути подхода и отхода преступника. Место происшествия было ограждено и был начат его осмотр следователем с целью поиска и фиксации вещественных доказательств. В то же время работники оперативных подразделений проводили ряд розыскных мероприятий по установлению вероятных преступников.

Отметим, накануне в полиции сообщили, что состояние Михайлика стабилизировалось, ему предоставлена ​​охрана.

Читайте также: В Полтавской области напали на волонтера

Также в воскресенье под зданием главного управления полиции Одесской области прошел митинг с требованием отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также эффективного расследования нападения на активистов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: полиция, Одесса

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:41 » Автор: Богдан Процив
     20
     0

Похожие новости по теме

Полиция обвинила активистов в провокациях под Радой Полиция обвинила активистов в провокациях под Радой

Из-за стычек пострадали четыре правоохранителя.

Киевские полицейские не нашли взрывчатку на железнодорожном вокзале Киевские полицейские не нашли взрывчатку на железнодорожном вокзале

Во время обыска железнодорожного вокзала представителям полиции не удалось найти взрывчатые вещества.

Полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса Полиция задержала 37 человек, напавших на участников блокады Донбасса

В полиции утверждают, что защитили активистов, организовавших блокаду на Донбассе.

Спецназ не собирается штурмовать участников блокады в Бахмуте Спецназ не собирается штурмовать участников блокады в Бахмуте

В Бахмут на место блокады выезжала следственно-оперативная группа.

Полиция задержала мужчину, обезглавившего женщину и ребенка на Одесчине Полиция задержала мужчину, обезглавившего женщину и ребенка на Одесчине

Спецоперация по задержанию злоумышленника, совершившего двойное убийство, успешно завершена.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх