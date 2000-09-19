Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов

Одесская полиция отрицает позднее прибытие на место покушения на Михайлика и затягивание расследования.



Полиция Одессы отреагировала на обвинения активистов в промедлении с расследованием покушения на общественного активиста Олега Михайлика, в которого стреляли 22 сентября. Реакция полиции появилось в понедельник, 24 сентября, на сайте областного управления, передает интернет-издание



"В социальных сетях распространяется информация о том, что полиция долгое время не прибывала на место, где было совершено нападение на активиста. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. Полицейские среагировали на сообщение оперативно, профессионально и слаженно", - говорится в сообщении.



В полиции утверждают, что сообщение о происшествии поступило в 21.40. Сразу же на место были направлены ближайшие экипажи полиции и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Учитывая резонанс события, на место нападения были направлены дополнительные силы полицейских.



"Прибыв на место в течение 3 минут после получения сообщения полицейские приступили к исполнению своих служебных обязанностей. До приезда "скорой" они оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по прибытии следственно-оперативной группы было определено место совершения преступления и пути подхода и отхода преступника. Место происшествия было ограждено и был начат его осмотр следователем с целью поиска и фиксации вещественных доказательств. В то же время работники оперативных подразделений проводили ряд розыскных мероприятий по установлению вероятных преступников.



Отметим, накануне в полиции сообщили, что состояние Михайлика стабилизировалось, ему предоставлена ​​охрана.



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Также в воскресенье под зданием главного управления полиции Одесской области прошел митинг с требованием отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также эффективного расследования нападения на активистов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Полиция Одессы отреагировала на обвинения активистов в промедлении с расследованием покушения на общественного активиста Олега Михайлика, в которого стреляли 22 сентября. Реакция полиции появилось в понедельник, 24 сентября, на сайте областного управления, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент "В социальных сетях распространяется информация о том, что полиция долгое время не прибывала на место, где было совершено нападение на активиста. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. Полицейские среагировали на сообщение оперативно, профессионально и слаженно", - говорится в сообщении.В полиции утверждают, что сообщение о происшествии поступило в 21.40. Сразу же на место были направлены ближайшие экипажи полиции и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Учитывая резонанс события, на место нападения были направлены дополнительные силы полицейских."Прибыв на место в течение 3 минут после получения сообщения полицейские приступили к исполнению своих служебных обязанностей. До приезда "скорой" они оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что по прибытии следственно-оперативной группы было определено место совершения преступления и пути подхода и отхода преступника. Место происшествия было ограждено и был начат его осмотр следователем с целью поиска и фиксации вещественных доказательств. В то же время работники оперативных подразделений проводили ряд розыскных мероприятий по установлению вероятных преступников.Отметим, накануне в полиции сообщили, что состояние Михайлика стабилизировалось, ему предоставлена ​​охрана.Также в воскресенье под зданием главного управления полиции Одесской области прошел митинг с требованием отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также эффективного расследования нападения на активистов.



