Раздел: Украина
Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
Одесская полиция отрицает позднее прибытие на место покушения на Михайлика и затягивание расследования.
Полиция Одессы отреагировала на обвинения активистов в промедлении с расследованием покушения на общественного активиста Олега Михайлика, в которого стреляли 22 сентября. Реакция полиции появилось в понедельник, 24 сентября, на сайте областного управления, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что полиция долгое время не прибывала на место, где было совершено нападение на активиста. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. Полицейские среагировали на сообщение оперативно, профессионально и слаженно", - говорится в сообщении.
В полиции утверждают, что сообщение о происшествии поступило в 21.40. Сразу же на место были направлены ближайшие экипажи полиции и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Учитывая резонанс события, на место нападения были направлены дополнительные силы полицейских.
"Прибыв на место в течение 3 минут после получения сообщения полицейские приступили к исполнению своих служебных обязанностей. До приезда "скорой" они оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии следственно-оперативной группы было определено место совершения преступления и пути подхода и отхода преступника. Место происшествия было ограждено и был начат его осмотр следователем с целью поиска и фиксации вещественных доказательств. В то же время работники оперативных подразделений проводили ряд розыскных мероприятий по установлению вероятных преступников.
Отметим, накануне в полиции сообщили, что состояние Михайлика стабилизировалось, ему предоставлена охрана.
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Также в воскресенье под зданием главного управления полиции Одесской области прошел митинг с требованием отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также эффективного расследования нападения на активистов.
Полиция Одессы отреагировала на обвинения активистов в промедлении с расследованием покушения на общественного активиста Олега Михайлика, в которого стреляли 22 сентября. Реакция полиции появилось в понедельник, 24 сентября, на сайте областного управления, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что полиция долгое время не прибывала на место, где было совершено нападение на активиста. Сообщаем, что указанная информация не соответствует действительности. Полицейские среагировали на сообщение оперативно, профессионально и слаженно", - говорится в сообщении.
В полиции утверждают, что сообщение о происшествии поступило в 21.40. Сразу же на место были направлены ближайшие экипажи полиции и следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Учитывая резонанс события, на место нападения были направлены дополнительные силы полицейских.
"Прибыв на место в течение 3 минут после получения сообщения полицейские приступили к исполнению своих служебных обязанностей. До приезда "скорой" они оказали пострадавшему первую домедицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии следственно-оперативной группы было определено место совершения преступления и пути подхода и отхода преступника. Место происшествия было ограждено и был начат его осмотр следователем с целью поиска и фиксации вещественных доказательств. В то же время работники оперативных подразделений проводили ряд розыскных мероприятий по установлению вероятных преступников.
Отметим, накануне в полиции сообщили, что состояние Михайлика стабилизировалось, ему предоставлена охрана.
Читайте также: В Полтавской области напали на волонтера
Также в воскресенье под зданием главного управления полиции Одесской области прошел митинг с требованием отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также эффективного расследования нападения на активистов.
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