На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света

В Луганской области полностью обесточены три населенных пункта, девять - находятся без электроэнергии частично.



В Луганской области в результате непогоды в понедельник, 24 сентября, без света остались почти 2000 домов. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение, передает интернет-издание



Отмечается, что полностью были обесточены три населенных пункта, еще девять находятся без электроэнергии частично.



Больше всего пострадали жители Попаснянского района - в населенном пункте Новотошковка без электроэнергии 814 потребителей.



Также без света 473 дома в населенных пунктах Роговое, Заайдаровка, Осиновое, Тевяшеве и Можняковка.



"На территории обслуживания Станично-Луганского РЭС обесточены 455 абонентов в населенных пунктах Благовещенка, Талове и Красна Таловка. На территории обслуживания Сватовского РЭС без света оказались 172 дома в населенных пунктах Демине и Сиротино", - добавили в энергетическом объединении.



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Также сообщается, что утром 23 сентября через сожженную опору электролинии на территории обслуживания Щастинского РЭС без электроэнергии остались 83 потребителя в Петропавловке. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Луганской области в результате непогоды в понедельник, 24 сентября, без света остались почти 2000 домов. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Отмечается, что полностью были обесточены три населенных пункта, еще девять находятся без электроэнергии частично.Больше всего пострадали жители Попаснянского района - в населенном пункте Новотошковка без электроэнергии 814 потребителей.Также без света 473 дома в населенных пунктах Роговое, Заайдаровка, Осиновое, Тевяшеве и Можняковка."На территории обслуживания Станично-Луганского РЭС обесточены 455 абонентов в населенных пунктах Благовещенка, Талове и Красна Таловка. На территории обслуживания Сватовского РЭС без света оказались 172 дома в населенных пунктах Демине и Сиротино", - добавили в энергетическом объединении.Также сообщается, что утром 23 сентября через сожженную опору электролинии на территории обслуживания Щастинского РЭС без электроэнергии остались 83 потребителя в Петропавловке.



