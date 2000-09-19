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Раздел: Украина  
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На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света

На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света В Луганской области полностью обесточены три населенных пункта, девять - находятся без электроэнергии частично.

В Луганской области в результате непогоды в понедельник, 24 сентября, без света остались почти 2000 домов. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что полностью были обесточены три населенных пункта, еще девять находятся без электроэнергии частично.

Больше всего пострадали жители Попаснянского района - в населенном пункте Новотошковка без электроэнергии 814 потребителей.

Также без света 473 дома в населенных пунктах Роговое, Заайдаровка, Осиновое, Тевяшеве и Можняковка.

"На территории обслуживания Станично-Луганского РЭС обесточены 455 абонентов в населенных пунктах Благовещенка, Талове и Красна Таловка. На территории обслуживания Сватовского РЭС без света оказались 172 дома в населенных пунктах Демине и Сиротино", - добавили в энергетическом объединении.

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Также сообщается, что утром 23 сентября через сожженную опору электролинии на территории обслуживания Щастинского РЭС без электроэнергии остались 83 потребителя в Петропавловке.
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 Теги: свет, электроэнергия

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Сегодня, 15:26 » Автор: Богдан Процив
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