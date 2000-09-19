В ОБСЕ рассказали о новых запретах боевиков на Донбассе

По данным ОБСЕ, наблюдатели не смогли попасть в несколько временно оккупированных населенных пунктов в Донбассе.



Боевики не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный населенный пункт Новоласпа, что в 50 километрах к югу от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание



Террористы отказали патрулю миссию в проезде, ссылаясь на то, что в этом районе существует якобы риск присутствия снайперов.



Боевики также не разрешили наблюдателям проехать в южном направлении к Заиченко и к Саханке. Наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через этот блокпост.



23 февраля 2018 года террористы запретили наблюдателям находиться в пункте пропуска Изварино, что недалеко от неконтролируемого участка украинско-российской границы.



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ЛНР и ДНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Боевики не пустили наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный населенный пункт Новоласпа, что в 50 километрах к югу от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net Террористы отказали патрулю миссию в проезде, ссылаясь на то, что в этом районе существует якобы риск присутствия снайперов.Боевики также не разрешили наблюдателям проехать в южном направлении к Заиченко и к Саханке. Наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через этот блокпост.23 февраля 2018 года террористы запретили наблюдателям находиться в пункте пропуска Изварино, что недалеко от неконтролируемого участка украинско-российской границы.ЛНР и ДНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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