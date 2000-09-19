» » СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»
Раздел: Украина  
0

СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»

СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»Сейчас "экс-министр" дает показания о деятельности террористической организации.

Контрразведка Службы безопасности Украины вывела с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия" пророссийской террористической организации "ДНР". Его имени спецслужба не назвала, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Как сообщили в СБУ, против мужчины открыто уголовное производство за создание террористической группы или организации. Статья 258-3 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Освободиться от ответственности можно, сотрудничая со следствием. Сейчас "экс-министр" дает показания о деятельности террористической организации, фактах непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности.

Правоохранители установили, что мужчина присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований в сентябре 2014 года. Сначала в составе так называемого "Индустриального оплота Донбасса" он занимался поставкой на оккупированную территорию удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства.

Впоследствии по предложению экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко возглавил "Министерство агропромышленной политики и продовольствия". Под кураторством российских спецслужб он обеспечивал формирование штата и функционирование фейковых ведомства. Среди прочего он также "санкционировал" порибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "российского гуманитарного конвоя".

Читайте также: Военные рассказали о новом взрыве Молота

Из-за конфликта с Захарченко на почве перераспределения награбленного "министра" обвинили в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время посадили свои же соратники.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДНР, СБУ

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:49 » Автор: Богдан Процив
     93
     0

Похожие новости по теме

СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР» СБУ объявила в розыск «премьер-министра ЛНР»

Украинские спецслужбы объявили в розыск Сергея Козлова, председателя так называемого "совета министров "ЛНР".

СБУ обнародовала «досье» на задержанного «министра культуры ДНР» СБУ обнародовала «досье» на задержанного «министра культуры ДНР»

Лекстутес организовывал фейковый референдум о "независимости ДНР".

Прокуратура объявила в розыск «замминистра госбезопасности» «ЛНР» Прокуратура объявила в розыск «замминистра госбезопасности» «ЛНР»

"Чиновник" скрывается от судов и прокуратуры.

Суд оправдал добровольно сдавшегося боевика Суд оправдал добровольно сдавшегося боевика "ЛНР"

Это произошло согласно с Законом Украины.

Генпрокуратура подозревает в терроризме 11 лидеров ЛНР и ДНР Генпрокуратура подозревает в терроризме 11 лидеров ЛНР и ДНР

Кроме прочих, подозрение объявлено Бородаю, Лягину и Хрякову.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх