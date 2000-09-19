Раздел: Украина
СБУ доставила на подконтрольную территорию «экс-министра ДНР»
Сейчас "экс-министр" дает показания о деятельности террористической организации.
Контрразведка Службы безопасности Украины вывела с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия" пророссийской террористической организации "ДНР". Его имени спецслужба не назвала, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как сообщили в СБУ, против мужчины открыто уголовное производство за создание террористической группы или организации. Статья 258-3 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Освободиться от ответственности можно, сотрудничая со следствием. Сейчас "экс-министр" дает показания о деятельности террористической организации, фактах непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности.
Правоохранители установили, что мужчина присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований в сентябре 2014 года. Сначала в составе так называемого "Индустриального оплота Донбасса" он занимался поставкой на оккупированную территорию удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства.
Впоследствии по предложению экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко возглавил "Министерство агропромышленной политики и продовольствия". Под кураторством российских спецслужб он обеспечивал формирование штата и функционирование фейковых ведомства. Среди прочего он также "санкционировал" порибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "российского гуманитарного конвоя".
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Из-за конфликта с Захарченко на почве перераспределения награбленного "министра" обвинили в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время посадили свои же соратники.
Контрразведка Службы безопасности Украины вывела с временно оккупированной территории Донецкой области бывшего "министра агропромышленной политики и продовольствия" пророссийской террористической организации "ДНР". Его имени спецслужба не назвала, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Как сообщили в СБУ, против мужчины открыто уголовное производство за создание террористической группы или организации. Статья 258-3 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Освободиться от ответственности можно, сотрудничая со следствием. Сейчас "экс-министр" дает показания о деятельности террористической организации, фактах непосредственной причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, хищения государственного имущества, разрушения инфраструктуры и народнохозяйственного комплекса региона и других преступлений российско-террористических войск против основ национальной и общественной безопасности.
Правоохранители установили, что мужчина присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований в сентябре 2014 года. Сначала в составе так называемого "Индустриального оплота Донбасса" он занимался поставкой на оккупированную территорию удобрений, горюче-смазочных материалов и других товаров, закупкой зерна и конечной продукции сельского хозяйства.
Впоследствии по предложению экс-главаря "ДНР" Александра Захарченко возглавил "Министерство агропромышленной политики и продовольствия". Под кураторством российских спецслужб он обеспечивал формирование штата и функционирование фейковых ведомства. Среди прочего он также "санкционировал" порибытие на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого "российского гуманитарного конвоя".
Читайте также: Военные рассказали о новом взрыве Молота
Из-за конфликта с Захарченко на почве перераспределения награбленного "министра" обвинили в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время посадили свои же соратники.
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