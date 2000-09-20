Раздел: Украина
На Донбассе ранены пятеро бойцов ВСУ
Сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск.
На протяжении прошлых суток, 25 сентября, ситуация в зоне ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
В течение минувших суток противник осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из миномета калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.
В ходе боевых действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Читайте также: ВСУ начали стратегические учения «Казацкая воля-2018»
С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
На протяжении прошлых суток, 25 сентября, ситуация в зоне ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.
В течение минувших суток противник осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из миномета калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.
В ходе боевых действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Читайте также: ВСУ начали стратегические учения «Казацкая воля-2018»
С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
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