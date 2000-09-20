» » На Донбассе ранены пятеро бойцов ВСУ
Раздел: Украина  
0

На Донбассе ранены пятеро бойцов ВСУ

На Донбассе ранены пятеро бойцов ВСУСепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск.

На протяжении прошлых суток, 25 сентября, ситуация в зоне ООС оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что сепаратисты 24 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В течение минувших суток противник осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганское, Зайцево, Пески, Тарамчук, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

Сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, из миномета калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

В ходе боевых действий пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Читайте также: ВСУ начали стратегические учения «Казацкая воля-2018»

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Крымское из гранатометов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: раненые, ВСУ, ООС

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:33 » Автор: Богдан Процив
     72
     0

Похожие новости по теме

На Донбассе за сутки потерь нет На Донбассе за сутки потерь нет

За сутки боевики 27 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

На Донбассе за сутки ранены трое бойцов На Донбассе за сутки ранены трое бойцов

Сепаратисты 35 раз открывали огонь по позициям наших войск, 13 раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ

Раненых и убитых среди ВСУ нет.

Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ

Обошлось без потерь.

На Донбассе за сутки ранены четверо военных На Донбассе за сутки ранены четверо военных

С начала этих суток противник четыре раза обстрелял позиции украинских военных в районе Песков, Водяного, Павлополя и Крымского.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх