Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 26 сентября

Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 26 сентября

Похожие новости по теме

На Донбассе за сутки потерь нет За сутки боевики 27 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Обнародована актуальная карта боевых действий на Донбассе За прошедшие сутки боевики 30 раз обстреляли позиции ООС.