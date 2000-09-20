Раздел: Украина
Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 26 сентября
За сутки на Донбассе обошлось без потерь.
Пресс-центр Министерства обороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на среду, 26 сентября.
На луганском направлении боевики открывали огонь в районе Станицы Луганской, Крымского и Первомайска, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
На донецком направлении боевые действия шли вблизи Светлодарска, Песок, Докучаевска, Красноармейского, Талаковки и Широкино.
Ранее спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщал, что с начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди защитников Украины нет, а обстановка на линии фронта остается контролируемой военнослужащими из состава Объединенных сил.
Читайте также: Боевики на Донбассе открыли огонь по российским военным, - разведка
Напомним, что на протяжении минувших суток 25 сентября боевики 24 раза обстреляли позиции ООС, в результате чего были ранены пять украинских военнослужащих.
Пресс-центр Министерства обороны Украины опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на среду, 26 сентября.
На луганском направлении боевики открывали огонь в районе Станицы Луганской, Крымского и Первомайска, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
На донецком направлении боевые действия шли вблизи Светлодарска, Песок, Докучаевска, Красноармейского, Талаковки и Широкино.
Ранее спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк сообщал, что с начала текущих суток потерь в результате боевых действий среди защитников Украины нет, а обстановка на линии фронта остается контролируемой военнослужащими из состава Объединенных сил.
Читайте также: Боевики на Донбассе открыли огонь по российским военным, - разведка
Напомним, что на протяжении минувших суток 25 сентября боевики 24 раза обстреляли позиции ООС, в результате чего были ранены пять украинских военнослужащих.
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