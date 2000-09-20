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Раздел: Украина  
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В ВМС раскрыли цель переброски боевых кораблей в Азовское море

В ВМС раскрыли цель переброски боевых кораблей в Азовское мореОфицер рассказал, как отреагировали люди и местные чиновники в Мариуполе на приход в порт "Донбасса" и "Корейца".

Украинские корабли, которые недавно прошли в Керченском проливе и прибыли в порт Мариуполя, будут защищать Азовское направление от российской агрессии и обеспечивать свободное судоходство.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом рассказал "Укринформ" заместитель командира морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Максим Кириакиди.

По его словам, люди и местные чиновники очень обрадовались прибытию кораблей Военно-морского флота Украины, так как надеются на их защиту.

"Корабли ("Донбасс" и "Корец". – Ред.) сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря. Местные люди были довольны, особенно Администрация морских портов Украины, порты сами, мэрия. Здесь ждут Военно-морские силы. Они надеются, что это будет сдерживать россиян от дерзких поступков в Азовском море. Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги из-за провокационных действий Российской Федерации", – рассказал Кириакиди.

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Офицер ВМС подчеркнул, что основой для создания военно-морской базы в Мариуполе станет поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" – он будет выполнять функции обеспечения и управления катерами, будет координировать действия флота в Азовском море.
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 Теги: корабли, Мариуполь

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Сегодня, 17:24 » Автор: Богдан Процив
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