Раздел: Украина
Климкин признался в отсутствии прогресса в переговорах с Венгрией
Ситуация все еще очень напряженная.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что провел непростую дискуссию со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом он рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.
"Мы после часовой дискуссии не пришли к согласию относительно, того каким образом толковать этот инцидент (с выдачей украинцам венгерских паспортов, - ред.). Я предложил ему самому отозвать консула - я так понимаю, он не согласен. Если такого решения в ближайшее время не произойдет, он (венгерский консул, - ред.) поедет домой. Встреча была очень непростая. Мы будем работать дальше, мы не пришли к согласию по ключевым вопросам", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Он также подчеркнул, что Киев и Будапешт не могут прийти к согласию о том, "как помогать венгерской общине в Украине".
Читайте также: Климкин принимает участие в переговорах глав МИД «нормандского формата»
"Мы детально обсудили то, что происходит в венгерских консульствах. Он (Петер Сийярто, - ред.) не хочет принимать нашу точку зрения - что, собственно, нарушил венгерский консул. Я ему объяснил, что проблема не только в выдаче паспортов. Вторая проблема - почему Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины. Пусть она спросит нас об этом (попросит разрешения на выдачу паспортов, - ред.), если хочет, и если мы разрешим - то пожалуйста. Но мы этого не разрешаем", - заявил Климкин.
При этом он отметил, что венгерские консулы даже "инструктируют украинцев, как скрывать новое гражданство и полученные права и обязанности", а также учат их показывать на границе "сначала один паспорт, а потом другой", и напомнил, что это является фундаментальным нарушением украинского законодательства.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин признался, что провел непростую дискуссию со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом он рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.
"Мы после часовой дискуссии не пришли к согласию относительно, того каким образом толковать этот инцидент (с выдачей украинцам венгерских паспортов, - ред.). Я предложил ему самому отозвать консула - я так понимаю, он не согласен. Если такого решения в ближайшее время не произойдет, он (венгерский консул, - ред.) поедет домой. Встреча была очень непростая. Мы будем работать дальше, мы не пришли к согласию по ключевым вопросам", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Он также подчеркнул, что Киев и Будапешт не могут прийти к согласию о том, "как помогать венгерской общине в Украине".
Читайте также: Климкин принимает участие в переговорах глав МИД «нормандского формата»
"Мы детально обсудили то, что происходит в венгерских консульствах. Он (Петер Сийярто, - ред.) не хочет принимать нашу точку зрения - что, собственно, нарушил венгерский консул. Я ему объяснил, что проблема не только в выдаче паспортов. Вторая проблема - почему Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины. Пусть она спросит нас об этом (попросит разрешения на выдачу паспортов, - ред.), если хочет, и если мы разрешим - то пожалуйста. Но мы этого не разрешаем", - заявил Климкин.
При этом он отметил, что венгерские консулы даже "инструктируют украинцев, как скрывать новое гражданство и полученные права и обязанности", а также учат их показывать на границе "сначала один паспорт, а потом другой", и напомнил, что это является фундаментальным нарушением украинского законодательства.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
138
0
Также советуем посмотреть
- Забавные питомцы, не желающие расставаться с хозяевами
- Климкин признался в отсутствии прогресса в переговорах с Венгрией
- Странные «персонажи», которых можно встретить лишь в супермаркетах
- Пользователи Сети поделились эпичными историями своих увольнений
- В соцсетях высмеяли назначение Болдуина профессором киевского ВУЗа
- Над шуткой Лаврова о Порошенко смеются в Сети
- Вдова погибшего на Донбассе украинского военного подала в суд на РФ
- Помпео признал неудачу с Россией
- В ВМС раскрыли цель переброски боевых кораблей в Азовское море
- Птицы прославились, сделав "массаж" своему хвостатому другу
- «Права справа» стала на заваді знищення стратегічного підприємства
- Российское оружие для Сирии высмеяли меткой карикатурой
- Активисты собирают ночной протест на Банковой
- Леонтьев vs Розенберг
- Карта ООС: ситуация на востоке Украины на 26 сентября
- Украина сама себя загнала в кабалу
- Британским пенсионерам предложили необычную замену котам
- Блогер насмешил нелепым экспериментом с шинами и газировкой
- В Сети бурно обсуждают казус, случившийся с Порошенко в ООН
- Историю изменить не получится
- Боевики на Донбассе открыли огонь по российским военным, - разведка
- В России нашли способ помочь Путину «дорасти» до Лукашенко
- Во сколько обойдется «любовь» к России
- Кабмин увеличил число призывников на осенний призыв
- На побережье Азовского моря прошли учения танкистов и пограничников
- Как «обуздать» Венгрию
- В оккупированном Донбассе взорвали 10 автомобилей
- Маленький непоседа сорвал прямой эфир своей мамы
- О дешевых кредитах замолвите слово
- Боевики на Донбассе открыли огонь по мирным жителям
Оставьте свой комментарий