Раздел: Украина
Украина выполнила большую часть рекомендаций по борьбе с коррупцией
Это уже огромный успех для страны.
Украина выполнила 18 из 26 рекомендации по построению системы предупреждения и борьбы с коррупцией. Об этом во время пресс-конференции заявил Национальный координатор по вопросам реализации Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Серегин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
«Антикоррупционной сетью ОЭСР в сентябре 2017 были утверждены 26 рекомендаций. Они касались различных сфер антикоррупционной политики.
Читайте также: Украина усилила борьбу с коррупцией
То есть, построения системы предотвращения в целом, борьбы с коррупцией, государственных закупок, судебной реформы, создания и координации соответствующих органов, ответственных за противодействия коррупции. Из этих 26 рекомендаций 18 было выполнено, 15 из них в соответствии с методикой выполнены с прогрессом, а 3 рекомендации - серьезным прогрессом», - сообщил Серегин.
Украина выполнила 18 из 26 рекомендации по построению системы предупреждения и борьбы с коррупцией. Об этом во время пресс-конференции заявил Национальный координатор по вопросам реализации Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Серегин.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
«Антикоррупционной сетью ОЭСР в сентябре 2017 были утверждены 26 рекомендаций. Они касались различных сфер антикоррупционной политики.
Читайте также: Украина усилила борьбу с коррупцией
То есть, построения системы предотвращения в целом, борьбы с коррупцией, государственных закупок, судебной реформы, создания и координации соответствующих органов, ответственных за противодействия коррупции. Из этих 26 рекомендаций 18 было выполнено, 15 из них в соответствии с методикой выполнены с прогрессом, а 3 рекомендации - серьезным прогрессом», - сообщил Серегин.
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