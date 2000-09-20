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Раздел: Украина  
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Украина выполнила большую часть рекомендаций по борьбе с коррупцией

Украина выполнила большую часть рекомендаций по борьбе с коррупциейЭто уже огромный успех для страны.

Украина выполнила 18 из 26 рекомендации по построению системы предупреждения и борьбы с коррупцией. Об этом во время пресс-конференции заявил Национальный координатор по вопросам реализации Стамбульского плана действий по борьбе против коррупции, член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Серегин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

«Антикоррупционной сетью ОЭСР в сентябре 2017 были утверждены 26 рекомендаций. Они касались различных сфер антикоррупционной политики.

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То есть, построения системы предотвращения в целом, борьбы с коррупцией, государственных закупок, судебной реформы, создания и координации соответствующих органов, ответственных за противодействия коррупции. Из этих 26 рекомендаций 18 было выполнено, 15 из них в соответствии с методикой выполнены с прогрессом, а 3 рекомендации - серьезным прогрессом», - сообщил Серегин.
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 Теги: НАПК, коррупция

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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