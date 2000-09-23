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Раздел: Украина  
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Боевики отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде к заброшенной школе

Боевики отказали наблюдателям ОБСЕ в проезде к заброшенной школеПо данным ОБСЕ, террористы сказали, что якобы возле здания школы разбросаны боеприпасы.

В районе временно оккупированного населенного пункта Пикуза (бывшее Коминтерново, - ред.) боевики отказали наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в проезде к заброшенной школе. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Пять членов вооруженных формирований (было видно, что двое из них были вооружены) отказали патрулю СММ в проезде к заброшенной школе в населенном пункте, ссылаясь на риски для "безопасности членов патруля СММ и разбросанные в районе школы неразорвавшиеся боеприпасы", - отметили в пресс-службе.

На блокпосте в Казацком, что в 36 километрах к северо-востоку от Мариуполя, террористы не разрешили патрулю СММ проехать в направлении населенного пункта Порохня, ссылаясь на приказы не пропускать патрули СММ через блокпост.

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17 сентября 2018 года наблюдатели ОБСЕ впервые зафиксировали фрагменты различных типов реактивных гранат, которые были разбросаны на дороге Т1316 в районе участка разведения сил и средств в Золотом Луганской области.
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 Теги: ОБСЕ, боевики

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Сегодня, 10:21 » Автор: Богдан Процив
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