Раздел: Украина
Луценко назвал причину взрыва миномета «Молот» в Ровно
Генпрокурор сказал, что следствие рассматривало несколько версий трагедии на Ровенском полигоне.
Разрыв миномет "Молот" на Ровенском полигоне стал следствием нарушений техники безопасности. Следственные эксперименты подтвердили факт двойного заряжания - первая мина застряла в миномете. Об этом сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Генпрокурор отметил, что следствие рассматривало несколько версий трагедии на Ровенском полигоне: человеческий фактор (двойное заряжание), некачественные боеприпасы, неудовлетворительное техническое состояние миномета.
Были допрошены 55 человек, проведено 35 обысков, изъято 4 миномета и 4 предохранителя, а также бухгалтерская документация с 15 предприятий, проведены следственные эксперименты, в т.ч. с подрывом мин. Из 14 назначенных экспертиз уже проведено 6.
"Предварительно выяснилось, что в нарушение правил по боевой работе огневых подразделений артиллерии интервал между минометами составлял 5-8 метров вместо 20-40", - сообщил он.
Также не была обеспечена безопасность личного состава. "Кроме того, следственным экспериментом подтвержден факт двойного заряжания миномета, что также стало возможным вследствие ненадлежащей работы предохранителя или переведения его в неактивное положение. При этом предварительно установлено, что вылет первой мины не произошел вследствие ненадлежащего срабатывания ударно-спускового механизма", - сказал генпрокурор о результатах проведенных экспериментов.
Кроме того, разорвавшийся миномет был укомплектован предохранителем от миномета ПМ-38, который был установлен вместо штатного в 2016 году.
Проведение экспертиз продолжается.
По словам Луценко, к уголовной ответственности будут привлечены ответственные за технику безопасности при боевых стрельбах. "Это уже очевидно. Грубое нарушение всех правил безопасности", - сказал он. Луценко предложил комитету обратиться к Минобороны и Укроборонпрому и срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания.
Читайте также: Бойцы ООС рассказали о ситуации на передовой
6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных 128-й бригады, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Прокуратура рассматривает три версии.
Разрыв миномет "Молот" на Ровенском полигоне стал следствием нарушений техники безопасности. Следственные эксперименты подтвердили факт двойного заряжания - первая мина застряла в миномете. Об этом сегодня на заседании комитета ВР по вопросам безопасности и обороны заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Генпрокурор отметил, что следствие рассматривало несколько версий трагедии на Ровенском полигоне: человеческий фактор (двойное заряжание), некачественные боеприпасы, неудовлетворительное техническое состояние миномета.
Были допрошены 55 человек, проведено 35 обысков, изъято 4 миномета и 4 предохранителя, а также бухгалтерская документация с 15 предприятий, проведены следственные эксперименты, в т.ч. с подрывом мин. Из 14 назначенных экспертиз уже проведено 6.
"Предварительно выяснилось, что в нарушение правил по боевой работе огневых подразделений артиллерии интервал между минометами составлял 5-8 метров вместо 20-40", - сообщил он.
Также не была обеспечена безопасность личного состава. "Кроме того, следственным экспериментом подтвержден факт двойного заряжания миномета, что также стало возможным вследствие ненадлежащей работы предохранителя или переведения его в неактивное положение. При этом предварительно установлено, что вылет первой мины не произошел вследствие ненадлежащего срабатывания ударно-спускового механизма", - сказал генпрокурор о результатах проведенных экспериментов.
Кроме того, разорвавшийся миномет был укомплектован предохранителем от миномета ПМ-38, который был установлен вместо штатного в 2016 году.
Проведение экспертиз продолжается.
По словам Луценко, к уголовной ответственности будут привлечены ответственные за технику безопасности при боевых стрельбах. "Это уже очевидно. Грубое нарушение всех правил безопасности", - сказал он. Луценко предложил комитету обратиться к Минобороны и Укроборонпрому и срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот" и их гарантийного обслуживания.
Читайте также: Бойцы ООС рассказали о ситуации на передовой
6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных 128-й бригады, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Прокуратура рассматривает три версии.
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