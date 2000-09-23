Раздел: Украина
Возле военного арсенала перехватили беспилотник, - Генштаб
По данным Генштаба, беспилотник запустили журналисты одного из общенациональных телеканалов.
26 сентября в районе села Павловка Калиновского района Винницкой области наблюдательный пост одной из воинских частей обнаружил группу неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным Генштаба, впоследствии был обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории военной части летательный аппарат, ориентировочно по типу "крыло", который после включения прибора технического противодействия, начал снижение высоты.
Продолжается поиск места ориентированного падения БПЛА. Командир воинской части направил дежурное подразделение охраны.
"В результате установлено, что указанные лица являются представителями одного из общенациональных телеканалов. Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и еще раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведения фото- видеосъемки военных объектов", - отметили в пресс-службе.
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины напоминает об ответственности за ведение фото и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных Сил Украины и попыток несанкционированного проникновения на их территорию.
26 сентября в районе села Павловка Калиновского района Винницкой области наблюдательный пост одной из воинских частей обнаружил группу неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным Генштаба, впоследствии был обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории военной части летательный аппарат, ориентировочно по типу "крыло", который после включения прибора технического противодействия, начал снижение высоты.
Продолжается поиск места ориентированного падения БПЛА. Командир воинской части направил дежурное подразделение охраны.
"В результате установлено, что указанные лица являются представителями одного из общенациональных телеканалов. Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и еще раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведения фото- видеосъемки военных объектов", - отметили в пресс-службе.
Читайте также: СБУ расследует выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины напоминает об ответственности за ведение фото и видеосъемки военной техники, режимных военных объектов Вооруженных Сил Украины и попыток несанкционированного проникновения на их территорию.
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