» » Чиновников Укравтодора обыскивают в 15 областях
Раздел: Украина  
0

Чиновников Укравтодора обыскивают в 15 областях

Чиновников Укравтодора обыскивают в 15 областяхПравоохранители обнаружили списание госсредств, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 224 млн гривен.

Силовики проводят обыски в 15 областях по делу о нанесении многомиллионных убытков государству чиновниками Укравтодора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг, 27 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В частности, проходят санкционированные обыски в службах автомобильных дорог Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Отмечается, что обнаружено списание государственных средств из Службы автомобильных дорог, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 224 млн гривен.

Уже объявлено подозрение первому заместителю начальника Службы автомобильных дорог в Киевской области. Его обвиняют в служебной халатности (ч.2 ст. 367 УК Украины).

Относительно этого чиновника установлено, что он провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, а также подписал акты о выполнении, заведомо зная о невозможности их оплатить из-за отсутствия средств на счетах Службы автомобильных дорог в Киевской области.

"Благодаря искусственно созданной задолженности подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали с Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму более 4 млн гривен, нанеся ущерб государственному бюджету на указанную сумму", – отметили в прокуратуре.

Читайте также: СБУ расследует выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Укравтодор, обыски

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:21 » Автор: Богдан Процив
     42
     0

Похожие новости по теме

Уволены руководители Уволены руководители "Укравтодора" в трех областях

Глава "Укравтодора" уволил руководителей служб автодорог в 3 областях и главу финдепартамента.

В Укравтодоре рассказали о состоянии украинских дорог В Укравтодоре рассказали о состоянии украинских дорог

В 2016 году состояние дорог достигло критического пика.

Куда лучше не ехать: в четырех областях остаются перекрытыми ряд дорог Куда лучше не ехать: в четырех областях остаются перекрытыми ряд дорог

Ряд дорог закрыты в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Во Львове военная прокуратура расследует растрату 1,5 млн грн госсредств Во Львове военная прокуратура расследует растрату 1,5 млн грн госсредств

Подозрение падает на чиновников Минобороны.

Чиновники Фонда госимущества нанесли ущерб государству на два миллиона гривен Чиновники Фонда госимущества нанесли ущерб государству на два миллиона гривен

На Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников отделения ФГИ при передаче в аренду имущественного комплекса.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх