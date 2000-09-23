Раздел: Украина
Чиновников Укравтодора обыскивают в 15 областях
Правоохранители обнаружили списание госсредств, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 224 млн гривен.
Силовики проводят обыски в 15 областях по делу о нанесении многомиллионных убытков государству чиновниками Укравтодора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг, 27 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, проходят санкционированные обыски в службах автомобильных дорог Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.
Отмечается, что обнаружено списание государственных средств из Службы автомобильных дорог, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 224 млн гривен.
Уже объявлено подозрение первому заместителю начальника Службы автомобильных дорог в Киевской области. Его обвиняют в служебной халатности (ч.2 ст. 367 УК Украины).
Относительно этого чиновника установлено, что он провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, а также подписал акты о выполнении, заведомо зная о невозможности их оплатить из-за отсутствия средств на счетах Службы автомобильных дорог в Киевской области.
"Благодаря искусственно созданной задолженности подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали с Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму более 4 млн гривен, нанеся ущерб государственному бюджету на указанную сумму", – отметили в прокуратуре.
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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Силовики проводят обыски в 15 областях по делу о нанесении многомиллионных убытков государству чиновниками Укравтодора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в четверг, 27 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, проходят санкционированные обыски в службах автомобильных дорог Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.
Отмечается, что обнаружено списание государственных средств из Службы автомобильных дорог, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму более 224 млн гривен.
Уже объявлено подозрение первому заместителю начальника Службы автомобильных дорог в Киевской области. Его обвиняют в служебной халатности (ч.2 ст. 367 УК Украины).
Относительно этого чиновника установлено, что он провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, а также подписал акты о выполнении, заведомо зная о невозможности их оплатить из-за отсутствия средств на счетах Службы автомобильных дорог в Киевской области.
"Благодаря искусственно созданной задолженности подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали с Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму более 4 млн гривен, нанеся ущерб государственному бюджету на указанную сумму", – отметили в прокуратуре.
Читайте также: СБУ расследует выдачу венгерских паспортов жителям Закарпатья
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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