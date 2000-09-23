Раздел: Украина
Экс-боец «Торнадо» раскрыл детали убийства Олешко
Подозреваемый Артем Матюшин рассказал, за что убил известного активиста, кто попросил его это сделать и что ему пообещали взамен.
Подозреваемый в убийстве в Бердянске (Запорожская область) ветерана АТО Виталия Олешко (Сармат) Артем Матюшин признал свою вину. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, подозреваемый рассказал, за что убил известного активиста, кто попросил его это сделать и что ему пообещали взамен.
"Война была нашей общей темой. Знаю, что Михаилу (Сигиде - ред.) в Бердянске принадлежит ресторан Мохито. Мы обменялись телефонами. А в начале июля он позвонил и попросил о помощи. Мол, в Бердянске есть человек, который называет себя общественным деятелем и борцом с коррупцией, а сам рэкетир и вымогатель. Сигида попросил меня проучить этого человека, «прострелив ягодицы». В обмен пообещал денег на развитие любого бизнеса. Я пообещал подумать, а через несколько дней согласился", - признался следователям Матюшин.
Отмечено, что в Бердянск Матюшин приехал вместе с друзьями 29 июля. По версии самого стрелка, друзьям он сказал, что это будет путешествие на море, а у него там есть некая подработка.
"С Сигидой мы общались через WhatsApp. Я сообщил ему, что приехал. Он посоветовал поселиться в том же отеле. Вечером мы встретились. Михаил ждал меня возле отеля. В машине передал обрез и охотничьи патроны. Затем отвез меня в детский сад, где во дворе стояла красная Таврия. Михаил передал мне ключи от нее и заверил, что автомобиль подготовлен к преступлению: он в исправном состоянии. После я должен был вернуть машину на место, а обрез оставить в салоне", - рассказал подозреваемый.
Он уверяет, что в тот же вечер Сигида привез его к дому Сармата и показал в телефоне фото будущей жертвы. А также рассказал о примерном распорядке дня Олешко.
"Чаще всего ездит в горсовет, передвигается на зеленом Опеле, практически всегда в сопровождении двух-трех мужчин. Но домой возвращается в обеденное время. На следующий день я поехал к дому Олешко и почти три часа наблюдал за ним. Днем он с женой ехал на красной иномарке, причем жена была за рулем. А на следующий день я попросил одного из своих друзей отвезти меня по этому адресу, чтобы отдать передачу", - рассказал Матюшин.
По его словам, в Таврии они поехали вдвоем с Ломако. Оттуда они двинулись к дому Сармата. Там пришлось ждать, пока Виталий вернется из горсовета.
"Он приехал через 20 минут, вышел из автомобиля в сопровождении трех мужчин. Мы подъехали ближе. Я вышел из машины, по дороге вытащил заряженный двумя патронами обрез. В это время Сармат вошел во двор в сопровождении одного из мужчин. Я двинулся следом, прицелился в спину (чуть ниже пояса) и выстрелил. Пострадавший упал на землю, а я пошел в Таврию. Слышал, что мне в спину пытались стрелять, - прозвучало пять-шесть выстрелов. Затем вернулся туда, где брал машину. В салоне протер тряпкой поверхности, к которым прикасался, чтобы стереть следы. Протер обрез и пошел в гостиницу. Через 30 минут мы уже ехали в сторону Днепра. Перед выездом я позвонил Михаилу и сказал, что его просьбу выполнил. Но по дороге в Днепр нас задержали сотрудники полиции", - сказал Матюшин.
Напомним, Сармата убили 31 июля около полудня во дворе собственного отеля в Бердянске Запорожской области. А к вечеру стало известно, что задержаны четыре подозреваемых. Речь шла о 27-летнем экс-бойце Торнадо Артеме Матюшине из Макеевки Донецкой области, 37-летнем бизнесмене Николае Ломако с Богдановки Днепропетровской области, 39-летнем Александре Обухове из Днепра и 37-летнем Максиме Владимиренкове из Терновки Днепропетровской области.
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Вскоре стало известно о задержании человека, который якобы организовал убийство Сармата. Это - бизнесмен из Славянска Донецкой области, 38-летний Михаил Сигида. В Бердянске он известен как владелец бара Мохито.
Подозреваемый в убийстве в Бердянске (Запорожская область) ветерана АТО Виталия Олешко (Сармат) Артем Матюшин признал свою вину. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В частности, подозреваемый рассказал, за что убил известного активиста, кто попросил его это сделать и что ему пообещали взамен.
"Война была нашей общей темой. Знаю, что Михаилу (Сигиде - ред.) в Бердянске принадлежит ресторан Мохито. Мы обменялись телефонами. А в начале июля он позвонил и попросил о помощи. Мол, в Бердянске есть человек, который называет себя общественным деятелем и борцом с коррупцией, а сам рэкетир и вымогатель. Сигида попросил меня проучить этого человека, «прострелив ягодицы». В обмен пообещал денег на развитие любого бизнеса. Я пообещал подумать, а через несколько дней согласился", - признался следователям Матюшин.
Отмечено, что в Бердянск Матюшин приехал вместе с друзьями 29 июля. По версии самого стрелка, друзьям он сказал, что это будет путешествие на море, а у него там есть некая подработка.
"С Сигидой мы общались через WhatsApp. Я сообщил ему, что приехал. Он посоветовал поселиться в том же отеле. Вечером мы встретились. Михаил ждал меня возле отеля. В машине передал обрез и охотничьи патроны. Затем отвез меня в детский сад, где во дворе стояла красная Таврия. Михаил передал мне ключи от нее и заверил, что автомобиль подготовлен к преступлению: он в исправном состоянии. После я должен был вернуть машину на место, а обрез оставить в салоне", - рассказал подозреваемый.
Он уверяет, что в тот же вечер Сигида привез его к дому Сармата и показал в телефоне фото будущей жертвы. А также рассказал о примерном распорядке дня Олешко.
"Чаще всего ездит в горсовет, передвигается на зеленом Опеле, практически всегда в сопровождении двух-трех мужчин. Но домой возвращается в обеденное время. На следующий день я поехал к дому Олешко и почти три часа наблюдал за ним. Днем он с женой ехал на красной иномарке, причем жена была за рулем. А на следующий день я попросил одного из своих друзей отвезти меня по этому адресу, чтобы отдать передачу", - рассказал Матюшин.
По его словам, в Таврии они поехали вдвоем с Ломако. Оттуда они двинулись к дому Сармата. Там пришлось ждать, пока Виталий вернется из горсовета.
"Он приехал через 20 минут, вышел из автомобиля в сопровождении трех мужчин. Мы подъехали ближе. Я вышел из машины, по дороге вытащил заряженный двумя патронами обрез. В это время Сармат вошел во двор в сопровождении одного из мужчин. Я двинулся следом, прицелился в спину (чуть ниже пояса) и выстрелил. Пострадавший упал на землю, а я пошел в Таврию. Слышал, что мне в спину пытались стрелять, - прозвучало пять-шесть выстрелов. Затем вернулся туда, где брал машину. В салоне протер тряпкой поверхности, к которым прикасался, чтобы стереть следы. Протер обрез и пошел в гостиницу. Через 30 минут мы уже ехали в сторону Днепра. Перед выездом я позвонил Михаилу и сказал, что его просьбу выполнил. Но по дороге в Днепр нас задержали сотрудники полиции", - сказал Матюшин.
Напомним, Сармата убили 31 июля около полудня во дворе собственного отеля в Бердянске Запорожской области. А к вечеру стало известно, что задержаны четыре подозреваемых. Речь шла о 27-летнем экс-бойце Торнадо Артеме Матюшине из Макеевки Донецкой области, 37-летнем бизнесмене Николае Ломако с Богдановки Днепропетровской области, 39-летнем Александре Обухове из Днепра и 37-летнем Максиме Владимиренкове из Терновки Днепропетровской области.
Читайте также: В Украине от взрывов «Молотов» погибли 13 человек
Вскоре стало известно о задержании человека, который якобы организовал убийство Сармата. Это - бизнесмен из Славянска Донецкой области, 38-летний Михаил Сигида. В Бердянске он известен как владелец бара Мохито.
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