Экс-боец «Торнадо» раскрыл детали убийства Олешко

Похожие новости по теме

Он шел в магазин и проходил мимо остановки, как раз в тот момент, когда Ноздровская вышла из автобуса.

В городе Бердянск, что в Запорожской области, молодой человек повесился из-за кредита. Вчера, 28 ноября, в Бердянске, наложил на себя руки парень двадцати двух лет. Его тело нашли в туалете одного из домов. Молодой человек приехал в город для того, чтобы найти тут работу.