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Раздел: Украина  
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ВСУ на Донбассе отбили атаку ДРГ боевиков

ВСУ на Донбассе отбили атаку ДРГ боевиковНа одном из направлений на передовой у боевиков появились профессиональные снайперы.

В районе Новозвановки Луганской области боевики продолжают атаковать бойцов ВСУ, а на днях даже случился ночной бой с ДРГ противника. Кроме того, в этот район заехали профессиональные армейские снайперы и теперь беспокоят наших военных.

Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом говорится в сюжете "5 канала".

Боец ВСУ заметили в ночь на четверг продвижение вражеской группы в сторону позиций ООС – их удалось засечь только с помощью тепловизора.

Другой военный рассказывает: "Где-то от нас метров 500-600. И движутся в нашу сторону. ... Разведать, узнать количество людей. Узнать, есть ли техника у нас. Для чего разведка? Для получения информации".

Но когда враг понял, что он раскрыт и обнаружен, начал стрелять по двум опорным пунктам украинской армии из пулеметов, чтобы обеспечить отход своих разведчиков. Украинские военные достойно выдержали огонь врага. Однако утром боевики продолжили обстрел позиций, но уже из тяжелого вооружения.

В то же время в последние дни в районе Новозвановки стали работать снайперы противника, а один раз вражеская пуля напугала бойцов ВСУ.

"Работа снайпера, расстояние – до 2 километров. Сработал снайпер, пробил бойницу, пробил фанерную эту доску. Хорошо, что в это время здесь никого не было", – говорят военные и советуют не делать лишних движений и прятаться за укрытиями, чтобы не попасть под прицел.

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Армейцы рассказывают, что ряды врага пополнили профессиональные снайперы, для которых это уже не первый военный конфликт. Теперь бойцы ВСУ углубляются в землю, маскируются.
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 Теги: ООС, Донбасс

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Сегодня, 13:28 » Автор: Богдан Процив
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