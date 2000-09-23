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Раздел: Украина  
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КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке

КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в МакеевкеУпотребление питьевой воды рекомендуется после предварительного кипячения, отметили специалисты КП Вода Донбасса.

Временное ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям (мутность, цветность, запах и железо общее) в распределительных сетях "ДНР" связано с практически 80% износом сетей централизованного водоснабжения и неудовлетворительным состоянием внутридомовых сетей. Об этом сообщили в пресс-службе КП Вода Донбасса в пятницу, 28 сентября, комментируя информацию о массовом отравлении водой в Макеевке Донецкой области, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Употребление питьевой воды в эти периоды рекомендуется после предварительного кипячения", - отмечается в сообщении.

В компании подчеркнули, что нехарактерный запах в питьевой воде распределительной сети Макеевки, сохраняющийся на протяжении сентября, связан с сезонным массовым развитием водорослей в водоисточнике – канале Северский Донец-Донбасс.

Специалисты компании сразу же провели отбор проб воды одновременно с городской санитарно-эпидемиологической службой. Результаты исследования проб воды горСЭС будут готовы в понедельник, 1 октября.

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Отметим, в распределительную сеть города Макеевка питьевая вода поступает от Донецкой, Макеевской и Ольховской фильтровальных станций, на которых предусмотрена классическая схема водоподготовки, обеспечивающая очистку воды от взвешенных веществ.
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 Теги: вода, Макеевка

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Сегодня, 15:07 » Автор: Богдан Процив
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