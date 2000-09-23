Раздел: Украина
В ряде городов Донетчины появилась вода
Частично восстановлено водоснабжение городов Курахово, Марьинка и Красногоровка.
В Донецкой области вода начала поступать в Великоанадольскую фильтровальную станцию, частично восстановлено водоснабжение городов Курахово, Марьинка и Красногоровка. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС в пятницу, 28 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"28 сентября производится заполнение ЮДВ-1 (Южно-Донбасского водовода) водой под небольшим давлением. Частично восстановлено водоснабжение г. Курахово, г. Марьинка и г. Красногоровка Марьинского района. Вода начала поступать в Великоанадольскую фильтровальную станцию Волновахского района, осуществляется заполнение резервуаров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате обстрелов сотрудников предприятия Вода Донбасса без водоснабжения остаются семь населенных пунктов.
Читайте также: КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
Водоснабжение восстановили 25 сентября. Но вскоре в ряде городов снова пропала вода из-за аварии.
В Донецкой области вода начала поступать в Великоанадольскую фильтровальную станцию, частично восстановлено водоснабжение городов Курахово, Марьинка и Красногоровка. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС в пятницу, 28 сентября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
"28 сентября производится заполнение ЮДВ-1 (Южно-Донбасского водовода) водой под небольшим давлением. Частично восстановлено водоснабжение г. Курахово, г. Марьинка и г. Красногоровка Марьинского района. Вода начала поступать в Великоанадольскую фильтровальную станцию Волновахского района, осуществляется заполнение резервуаров", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области в результате обстрелов сотрудников предприятия Вода Донбасса без водоснабжения остаются семь населенных пунктов.
Читайте также: КП Вода Донбасса рассказала о ситуации в Макеевке
Водоснабжение восстановили 25 сентября. Но вскоре в ряде городов снова пропала вода из-за аварии.
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