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Раздел: Украина  
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Бойцы ООС закрепились на новых позициях

Бойцы ООС закрепились на новых позицияхВ итоге, более 6 квадратных километров теперь находятся под контролем ВСУ.

Украинские военные закрепились на новых позициях в Донецкой области. Нашим защитникам удалось отвоевать 6 квадратных километров оккупированной территории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Новый участок заняли, чтобы улучшить свои тактические позиции. Так, на новом рубеже украинские защитники уже окопались и возводят новые "опорники".

В итоге, более 6 квадратных километров теперь находятся под контролем ВСУ. Все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно!
– написал Мысягин.

По его словам, наши бойцы тихо пришли, но уходить оттуда не собираются.

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"Пока в Донецке происходит весь этот дурдом – взрывы, подготовка к выборам и регистрация кандидатов, уничтожение конкурентов и похищения их жен, а также все прочие прелести закрытого оккупационного мира – ВСУ молча наблюдает за всем этим цирком и просто тихо делает свое дело", – добавил волонтер.
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 Теги: ООС, военные

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Сегодня, 10:17 » Автор: Богдан Процив
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