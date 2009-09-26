Раздел: Украина
Бойцы ООС закрепились на новых позициях
В итоге, более 6 квадратных километров теперь находятся под контролем ВСУ.
Украинские военные закрепились на новых позициях в Донецкой области. Нашим защитникам удалось отвоевать 6 квадратных километров оккупированной территории.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новый участок заняли, чтобы улучшить свои тактические позиции. Так, на новом рубеже украинские защитники уже окопались и возводят новые "опорники".
В итоге, более 6 квадратных километров теперь находятся под контролем ВСУ. Все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно!
– написал Мысягин.
По его словам, наши бойцы тихо пришли, но уходить оттуда не собираются.
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"Пока в Донецке происходит весь этот дурдом – взрывы, подготовка к выборам и регистрация кандидатов, уничтожение конкурентов и похищения их жен, а также все прочие прелести закрытого оккупационного мира – ВСУ молча наблюдает за всем этим цирком и просто тихо делает свое дело", – добавил волонтер.
Украинские военные закрепились на новых позициях в Донецкой области. Нашим защитникам удалось отвоевать 6 квадратных километров оккупированной территории.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Новый участок заняли, чтобы улучшить свои тактические позиции. Так, на новом рубеже украинские защитники уже окопались и возводят новые "опорники".
В итоге, более 6 квадратных километров теперь находятся под контролем ВСУ. Все произошло быстро, абсолютно тихо и спокойно!
– написал Мысягин.
По его словам, наши бойцы тихо пришли, но уходить оттуда не собираются.
Читайте также: Боевики на Донбассе применили противотанковые управляемые ракеты
"Пока в Донецке происходит весь этот дурдом – взрывы, подготовка к выборам и регистрация кандидатов, уничтожение конкурентов и похищения их жен, а также все прочие прелести закрытого оккупационного мира – ВСУ молча наблюдает за всем этим цирком и просто тихо делает свое дело", – добавил волонтер.
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