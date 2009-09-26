Раздел: Украина
Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула
Украинская позиция всегда была последовательной и четкой.
Если Будапешт не отзовет консула из Берегова, Киев сам прекратит его деятельность в Украине.
Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегове в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины.
Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в стране", - сказала Беца.
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Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Береговом Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.
Если Будапешт не отзовет консула из Берегова, Киев сам прекратит его деятельность в Украине.
Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегове в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины.
Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в стране", - сказала Беца.
Читайте также: Обитатели зоопарка Будапешта в ярких снимках. Фото
Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Береговом Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.
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