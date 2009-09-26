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Раздел: Украина  
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Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консула

Украина отреагировал на отказ Будапешта отозвать консулаУкраинская позиция всегда была последовательной и четкой.

Если Будапешт не отзовет консула из Берегова, Киев сам прекратит его деятельность в Украине.

Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Украинская сторона сама предложила венгерской отозвать консула в Берегове в связи с нарушением им Венской конвенции о консульских сношениях и законодательства Украины.

Если они не отзовут, то мы сами примем решение о том, что он должен покинуть территорию Украины и прекратить деятельность в стране", - сказала Беца.

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Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в Береговом Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги.
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 Теги: Украина, Будапешт, консул

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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