» » На Донбассе военный пострадал от лазерного оружия
Раздел: Украина  
0

На Донбассе военный пострадал от лазерного оружия

На Донбассе военный пострадал от лазерного оружияСпикер Госпогранслужбы Олег Слободян отметил, что пограничник, по оценкам врачей, потерял 80% зрения.

Вчера, 1 октября, около 17:00 пограничник Краматорского отряда, выполнявшего задачи в составе операции объединенных сил, при наблюдении в оптический прибор в районе Марьинки получил травму сетчатки глаза в результате вспышки неизвестного происхождения. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян у себя в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"И снова лазерное оружие. Источник вспышки располагался на территории, временно оккупированной российско-террористическими войсками. Предварительный диагноз - лазерный ожог сетчатки глаза", - отметил Слободян.

По его словам, военнослужащего госпитализировали.

"Диагноз подтвержден. Потеря зрения по оценкам врачей составляет 80%", - сказал Слободян.

Читайте также: В ОБСЕ сообщили новые детали взрыва в оккупированном Донецке

Он уточнил, что это уже пятый случай, когда пограничники в зоне ООС получают повреждения органов зрения вследствие использования боевиками лазерного оружия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лазерное оружие, боевики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:26 » Автор: Богдан Процив
     133
     0

Похожие новости по теме

Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников Боевики на Донбассе обстреляли броневик пограничников

Пострадавших нет, отметил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

В ГПСУ раскрыли подробности задержания украинских пограничников В ГПСУ раскрыли подробности задержания украинских пограничников

Российская сторона согласилась на переговоры.

В Крыму отмечается активность войск РФ В Крыму отмечается активность войск РФ

Возле админграницы с Крымом оккупанты проводят учения пограничной службы ФСБ РФ, сказал спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

КППВ Майорск обстреляли, - ГПСУ КППВ Майорск обстреляли, - ГПСУ

В модулях КППВ утром были найдены пулевые отверстия.

Против сил АТО применили лазерное оружие: есть пострадавшие Против сил АТО применили лазерное оружие: есть пострадавшие

Военнослужащие получили ожоги глаз.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх