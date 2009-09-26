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Раздел: Украина  
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Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель троих детей в Горловке

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили гибель троих детей в ГорловкеПо данным ОБСЕ, в результате взрыва погибли дети 12, 13 и 14 лет.

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили гибель троих детей во временно оккупированной Горловке. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В больнице в Горловке врач сказал наблюдателям, что 29 сентября к ним поступил 10-летний мальчик с осколочными ранениями (царапинами) на лице и животе. Находившийся в больнице дедушка мальчика отметил, что, по его мнению, мальчик получил ранения от взрыва мины или срабатывания другого взрывного устройства, когда он был возле железнодорожной станции в Горловке.

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"Врач и дедушка, а также член вооруженных формирований в Горловке по отдельности сообщили наблюдателям, что в результате этого инцидента погибли еще трое детей в возрасте 12, 13 и 14 лет", - отметили в пресс-службе.
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 Теги: Горловка, дети

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Сегодня, 11:29 » Автор: Богдан Процив
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