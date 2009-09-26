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Раздел: Украина  
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Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕ

Боевики продолжают препятствовать работе наблюдателям ОБСЕНаблюдатели не смогли попасть в Заиченко, Саханку, Новоазовск, Таврическое, Безымянное, Южную Ломоватку и Изварино.

Сепаратисты продолжают препятствовать работе наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по мониторингу соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружений на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил на своей странице в Facebook во вторник, 2 октября, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Согласно отчету специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 1 октября, сепаратисты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Саханка, Новоазовск, Таврическое, Безымянное, Южная Ломоватка и Изварино.

"Такие действия уже стали систематическими, что отмечается в отчетах миссии постоянно", - отметили в пресс-центре.

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Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - четыре раза с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
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 Теги: ОБСЕ, боевики

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Сегодня, 14:26 » Автор: Богдан Процив
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