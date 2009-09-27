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Раздел: Украина  
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40 человек в военной форме зашли на Донбасс из России, - ОБСЕ

40 человек в военной форме зашли на Донбасс из России, - ОБСЕЧерез российские пункты пропуска на неподконтрольном Украине участке госграницы за неделю прошли 40 человек в военной форме.

На прошлой неделе через российские пункты пропуска Гуково и Донецк на неподконтрольном правительству Украины участке госграницы прошли 40 человек в военной форме. Об этом говорится в недельном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ на украинско-российской границе, опубликованном во вторник, 2 октября, на сайте организации, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В течение отчетного периода число человек в военной форме, которые пересекали границу в обоих направлениях, возросло до 40 человек (по сравнению с 26 лицами на прошлой неделе), 12 из них перешли границу в РФ и 28 - в Украину (93% лиц из этой категории прошли через КП Донецк)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ОБСЕ, лица в военной форме пересекали границу единолично и в группах, как пешком, так и автотранспортом. При этом наблюдателям было сложно наблюдать за перемещением лиц, пересекавших границу на автомобилях, особенно с затонированными стеклами.

К тому же, в течение недели через оба пунктов пропуска проехали 409 автобусов - как "регулярных", так и "нерегулярных" рейсов. Также границу пересекли 156 грузовых и пассажирских микроавтобусов.

"В течение отчетного периода через Гуково и Донецк прошли 903 грузовых автомобилей (на прошлой неделе - 880 грузовиков), 493 из которых проехали в направлении РФ. Среди них - 60 бензовозов", - доложили в организации.

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Кроме того, наблюдатели ОБСЕ слышали прохождения поездов по железнодорожной линии юго-западнее Гуково. Всего ими в течение недели было зафиксировано 17 прохождений.
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 Теги: Донбасс, боевики, ОБСЕ

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Сегодня, 09:55 » Автор: Богдан Процив
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