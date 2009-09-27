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Раздел: Украина  
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Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУ

Российские спецслужбы планируют захваты церквей «радикалами», - СБУТакие события, по замыслу оккупантов, должны спровоцировать массовые акции протестов с участием верующих украинцев.

Российские спецслужбы пытаются спровоцировать в Украине межконфессиональный конфликт. Об этом на брифинге о противодействии попыткам РФ дестабилизировать обстановку в Украине заявил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Сотрудник СБУ отметил, что спецслужбы страны-оккупанта собираются организовать в Украине захват культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций.

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Это, по замыслу РФ, должно спровоцировать массовые акции с участием верующих.
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 Теги: радикалы, церкви

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Сегодня, 11:34 » Автор: Богдан Процив
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