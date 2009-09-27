Раздел: Украина
НАБУ вернуло в госбюджет огромную сумму
Эта цифра ниже, чем у Генпрокуратуры.
Благодаря Национальному антикоррупционному бюро Украины за первое полугодие текущего года в госбюджет было возмещено 107 млн грн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Как передает корреспондент, об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на заседании парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, отвечая на вопросы членов комитета об экономическом эффекте деятельности бюро.
Он объяснил, почему экономические достижения НАБУ в этом плане значительно скромнее, чем Генпрокуратуры.
"Председателей сельсоветов умели осуждать еще задолго до Революции достоинства. Есть большая разница в делах, касающихся тех субъектов, о которых мы говорим, и тех, которые привлекаются (к уголовной ответственности) Генпрокуратурой. А во-вторых, мы себе не можем позволить на основании тайных судебных решений делать определенные манипуляции с арестованными средствами. А в-третьих, ни в одной стране мира за 8 месяцев не был создан полноценный правоохранительный орган", - сказал Сытник.
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Кроме того, он добавил, что все конфискованные благодаря деятельности НАБУ средства компенсировались добровольно, через суды НАБУ еще не взыскивал убытки.
Сытник добавил, что есть арестованные судом средства, но без окончательного решения суда их нельзя перечислить в госбюджет.
Благодаря Национальному антикоррупционному бюро Украины за первое полугодие текущего года в госбюджет было возмещено 107 млн грн.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Как передает корреспондент, об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил на заседании парламентского Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, отвечая на вопросы членов комитета об экономическом эффекте деятельности бюро.
Он объяснил, почему экономические достижения НАБУ в этом плане значительно скромнее, чем Генпрокуратуры.
"Председателей сельсоветов умели осуждать еще задолго до Революции достоинства. Есть большая разница в делах, касающихся тех субъектов, о которых мы говорим, и тех, которые привлекаются (к уголовной ответственности) Генпрокуратурой. А во-вторых, мы себе не можем позволить на основании тайных судебных решений делать определенные манипуляции с арестованными средствами. А в-третьих, ни в одной стране мира за 8 месяцев не был создан полноценный правоохранительный орган", - сказал Сытник.
Читайте также: НАБУ вернуло обратно в ГПУ дело Лавриновича
Кроме того, он добавил, что все конфискованные благодаря деятельности НАБУ средства компенсировались добровольно, через суды НАБУ еще не взыскивал убытки.
Сытник добавил, что есть арестованные судом средства, но без окончательного решения суда их нельзя перечислить в госбюджет.
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