Раздел: Украина
Сутки на Донбассе прошли без потерь в ВСУ
Прицельный огонь со стороны сепаратистов велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
За прошедшие сутки, 3 октября, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
При этом прицельный огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - доложили в штабе ООС.
Читайте также: На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
Напомним, 2 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, причем восемь раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боях погиб один военный, еще двое ранены.
За прошедшие сутки, 3 октября, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечено, что за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.
При этом прицельный огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - доложили в штабе ООС.
Читайте также: На Донбассе погиб украинский военный, двое ранены
Напомним, 2 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, причем восемь раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боях погиб один военный, еще двое ранены.
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