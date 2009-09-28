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Раздел: Украина  
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Сутки на Донбассе прошли без потерь в ВСУ

Сутки на Донбассе прошли без потерь в ВСУПрицельный огонь со стороны сепаратистов велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За прошедшие сутки, 3 октября, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - пять раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что за прошедшие сутки сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Луганское, Новолуганское, Пески, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

При этом прицельный огонь велся из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - доложили в штабе ООС.

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Напомним, 2 октября в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск, причем восемь раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боях погиб один военный, еще двое ранены.
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 Теги: ООС, ВСУ, Донбасс

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Сегодня, 09:28 » Автор: Богдан Процив
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